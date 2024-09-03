Деякі пенсіонери мають право на спеціальні надбавки до пенсії, розмір яких залежить від віку та інших чинників. У вересні певні категорії українців отримають ці надбавки. Так, пенсіонери, які досягнуть нової вікової категорії у вересні, отримають підвищені надбавки. Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

На даний момент надбавки за віком розподіляються таким чином:

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень.

Пенсіонери віком від 75 до 79 років – 456 гривень.

Пенсіонери віком від 80 років – 570 гривень.

Отже, ті пенсіонери, які у вересні досягнуть 75 або 80 років, автоматично отримають відповідно підвищену надбавку за віком. Надбавка за віком надається пенсіонерам, які відповідають наступним критеріям:

Отримують пенсію за віком.

Досягли віку 70 років і більше.

Їхня загальна пенсійна виплата становить менше ніж 10 340,35 гривень.

Пенсійний фонд України автоматично призначає таку надбавку, якщо пенсіонер відповідає цим умовам.

Нагадаємо, що з 1 березня 2024 року мінімальний розмір пенсії зріс. Тепер сума, яку може отримувати особа, залежить від її здоров'я, набутого стажу та віку.

Мінімальні пенсійні виплати менше 3 тисяч гривень отримують:

Пенсіонери, які не працюють (без урахування стажу), мають право на щонайменше 2 725 гривень.

Пенсіонери віком до 70 років з повним стажем 30 років для жінок або 35 років для чоловіків отримують 2 980 гривень.

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Як писала Politeka, українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати, названо головну умову.

Також Politeka повідомляла, в ПФУ попередили, що потрібно терміново зробити.