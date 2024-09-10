У вересні 2024 року в Кіровоградській області розпочнеться реєстрація на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН для певних категорій населення.

У вересні 2024 року розпочнеться реєстрація на грошову допомогу в межах програми багатоцільової фінансової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Виплати будуть доступні в Кіровоградській області.

Про це повідомляє сайт unhcr.org. Хто зможе отримати фінансову допомогу

Фінансову допомогу від ООН у Кіровоградській області зможуть отримати такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали протягом останніх шести місяців;

особи, які повернулися в Україну після вимушеного виїзду за кордон;

громадяни, які повернулися до постійного місця проживання після переміщення в інші регіони країни після 24 лютого 2022 року.

Також для отримання допомоги потрібно відповідати певним критеріям вразливості:

родина з одним із батьків та дітьми до 18 років або проживанням з особами віком від 55 років;

домогосподарство, яке очолює самотня особа літнього віку від 55 років або така особа, що має на утриманні дітей до 18 років;

сім'я, що має членів з особливими потребами, зокрема тяжкі захворювання чи інвалідність.

Допомога доступна для осіб, які не отримували фінансової підтримки від УВКБ ООН або інших благодійних організацій, враховуючи критерії вразливості.

Сума допомоги та порядок отримання

Сума фінансової допомоги становить 10,8 тис. грн на одного члена родини (3,6 тис. грн на особу протягом трьох місяців).

Для подання заявки необхідно надати оригінали документів кожного члена домогосподарства:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника;

свідоцтва про народження дітей;

документ про законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення або медична довідка у випадку інвалідності чи хронічного захворювання.

Реєстрацію на отримання грошових виплат здійснює команда БФ "Право на захист". Інформацію про виїзд групи можна знайти за посиланням.

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