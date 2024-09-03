Якщо є можливість відтермінувати зниження призовного віку в Україні, слід використовувати її якомога довше. Таку думку висловив лікар, який курує медициною східного напрямку фронту, підполковник Роман Кузін.

"Це дуже складне питання. Якщо почнуть йти хлопці, яким 18-19, 20-25, то хто потім буде піднімати цю країну? Я вважаю, якщо є можливість це відтерміновувати, то це треба робити максимально", — пояснив Кузін.

Він пригадав себе у 19-20 років і зазначив, що тоді ще був зовсім дитиною. Це обов'язково призведе до серйозних психічних травм. Переусвідомлення після війни для молодих людей буде набагато важчим, ніж для тих, хто вже сформований у віці 45-50 років, з чітко визначеними життєвими цінностями. Для старших людей виходити з цього стресу буде легше. Втім, за його словами, старшим чоловікам воювати фізично важче.

"Це загострення всіх хронічних захворювань, які були до того. Це надресурси", — пояснив Кузін.

Нагадаємо, в Україні ухвалено закон, що визначає вікові критерії для мобілізації. Згідно з ним, призовний вік для чоловіків без військового досвіду встановлюється з 25 років. Це означає, що чоловіків віком від 18 до 24 років не можна мобілізувати, якщо вони не мають попереднього військового досвіду. Однак вони мають можливість проходити службу за контрактом.

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