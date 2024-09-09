Уряд ухвалив рішення виплатити одноразову допомогу в розмірі 21 тисячі гривень жителям прифронтових територій України на придбання твердого палива для підготовки до зимового періоду.

Жителі прифронтових територій України отримають фінансову допомогу на підготовку до опалювального сезону, яка покриє витрати на придбання твердого палива. Таке рішення ухвалив уряд.

Хто отримає допомогу в розмірі 21 тисячі гривень

Відповідно до урядового рішення, разова фінансова підтримка буде надана вразливим категоріям домогосподарств, які проживають на прифронтових територіях. Розмір допомоги становитиме 21 тисячу гривень, які можна буде використати на придбання твердого палива для обігріву житла в зимовий період.

"Затверджено Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню на період опалювального сезону 2024/25 років для придбання твердого пічного побутового палива", — зазначено в урядовому рішенні.

Хто має право на допомогу

Грошову підтримку зможуть отримати жителі, які постійно проживають у таких областях:

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Чернігівській.

Це стосується жителів 10-кілометрової зони від державного кордону з РФ або лінії зіткнення (на момент подання заяви), а також територій, де ведуться або можливі бойові дії, у будинках, що опалюються твердим паливом.

Перелік громад і населених пунктів, жителі яких зможуть отримати таку допомогу, буде визначений обласними державними адміністраціями згідно з встановленими вимогами.

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