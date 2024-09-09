Клієнт ПриватБанку заявив, що йому відмовили в послузі "Оплата частинами" через його військовий статус, тоді як банк пояснив, що відмова пов'язана з різними умовами надання кредитних лімітів.

Клієнт ПриватБанку, який є військовослужбовцем, повідомив, що банк відмовив йому в послузі "Оплата частинами". Він вважає, що це сталося саме через його військовий статус.

Про цю ситуацію розповідається на порталі Мінфін.

Чоловік зазначив, що з 2008 року користується кредитною карткою ПриватБанку відповідально. Його зарплата надходить на рахунок у банку, а встановлений кредитний ліміт становить 200 тис. грн. Проте, коли він спробував скористатися "Оплатою частинами" для покупки товару за 40 тис. грн, банк відмовив.

"Мені потрібно було купити товар на суму 40 тис. грн з оплатою частинами на два місяці. Мені відмовили, аргументуючи це тим, що я військовий. Довго з'ясовував причину відмови, бо спочатку мене запевняли, що проблема в кредитній історії, що є відвертою неправдою", — написав чоловік.

Коментар ПриватБанку

У ПриватБанку пояснили, що ліміт за послугою "Оплата частинами" може відрізнятися від загального кредитного ліміту картки.

"Це два різні ліміти. Наявність ліміту за кредитною карткою не гарантує, що на таку ж суму буде встановлено ліміт за "Оплатою частинами". Якщо у вас вже є ліміт на картці, ви можете користуватись ним. У подальшому банк може переглянути своє рішення і надати ліміт на оплату частинами", — зазначили представники банку.

Пізніше клієнт додав, що співробітники банку уточнили: проблема пов'язана не з його карткою, а з магазинами, в яких він планував здійснити покупку.

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