З 1 вересня в Україні набув чинності новий закон, що спрощує умови роботи бізнесу під час воєнного стану. Тепер підприємства можуть функціонувати на основі декларацій без необхідності отримання додаткових дозвільних документів, а ліцензії автоматично подовжуються. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Закон покликаний полегшити роботу бізнесу, надаючи підприємствам гнучкість і швидкість у вирішенні питань, що стосуються ліцензування та дозвільних процедур.

Закон передбачає кілька ключових нововведень:

Декларативний принцип роботи: Підприємства зможуть отримувати право на здійснення окремих видів господарської діяльності шляхом подання декларацій до органів ліцензування, дозвільних органів та Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів). Це дозволяє уникнути тривалого очікування на дозвільні документи, що значно скорочує час на бюрократичні процедури та допомагає бізнесу швидше адаптуватися до змін.

Термін дії декларацій: Подані декларації будуть чинними протягом воєнного стану та до кінця календарного року, в якому цей стан буде припинено або скасовано. Після завершення воєнного стану декларації залишатимуться дійсними ще протягом щонайменше трьох місяців.

Продовження строку дії ліцензій: Усі ліцензії, видані до початку воєнного стану, автоматично продовжуються на весь період воєнного стану і на три місяці після його завершення.

Зупинка планових перевірок: На період воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування. Це дозволить бізнесу зосередитися на основній діяльності без ризику додаткових адміністративних тисків.

Визначення порядку подання декларацій: Кабінет Міністрів України розробить та затвердить порядок подання декларацій і перелік відомостей, які повинні бути внесені до декларації. Буде також затверджено перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися лише на підставі декларації. Це забезпечить додатковий контроль над видами діяльності, що мають значення для державної безпеки або суспільного здоров’я.

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