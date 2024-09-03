Наразі зловмисниця перебуває під вартою і їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві чергову інформаторку воєнної розвідки рф. Вона збирала координати об'єктів для планування нових ракетно-дронових ударів по місту. Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

Ворог намагався націлитися на заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України. Для обходу систем ППО агресор намагався дізнатися місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Для цього російська спецслужба залучила свою інформаторку — колишню бухгалтерку місцевого підприємства. Зловмисниця об'їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала розвідку пішки, щоб виявити потенційні цілі.

Коли жінка знаходила «цільовий» об'єкт, вона фіксувала його на камеру телефону, видаючи це за звичайну розмову. Отримані дані вона систематизувала в «звіт» для російського куратора — кадрового співробітника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ), чиї дані вже відомі контррозвідникам СБУ.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність агентки і заздалегідь затримали її. У зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для зв'язку з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України, що стосується несанкціонованого розголошення інформації про переміщення зброї, озброєння, бойових припасів або розміщення Збройних Сил України.

Зараз зловмисниця знаходиться під вартою і їй загрожує до 12 років ув'язнення.

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