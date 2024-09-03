Ось як легко і смачно приготувати картоплю із салом та маком, використовуючи традиційний рецепт з Вінниччини.

Цей традиційний рецепт з Вінниччини дозволяє приготувати смачну картоплю із салом та маком, що здивує вас своєю текстурою і багатством смаку. У сезон молодої картоплі, коли вона стає доступнішою, спробуйте приготувати смачну картоплю із салом та маком за рецептом від Володимира Ярославського. Відзначте для себе, як смачну картоплю із салом та маком можна подавати з додаванням свіжого кропу.

Інгредієнти (на 3 порції):

Молода картопля – 800 г

Сало – 80 г

Мак – 40 г

Часник – 5 зубчиків

Сіль – за смаком

Перець духмяний мелений – за смаком

Приготування:

Замочіть картоплю в холодній воді на 20-30 хвилин, потім почистіть жорсткою стороною губки, знімаючи лише тоненьку шкірку. Покладіть картоплю в каструлю, залийте холодною водою до верху, посоліть. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 20-25 хвилин, щоб приготувати смачну картоплю із салом та маком. Обсмажте мак на сухій, добре розігрітій сковороді кілька хвилин, потім пересипте в миску. Наріжте сало дрібними шматочками і підсмажте до утворення шкварок. Зменште вогонь, додайте до сала дрібно порізаний часник і обсмажте його на дуже низькому вогні 10-15 секунд. Додайте готову картоплю до шкварок, добре перемішайте і додайте мак. Це дозволить приготувати смачну картоплю із салом та маком, яку можна подавати з нарізаним свіжим кропом.

Таким чином, ви зможете приготувати смачну картоплю із салом та маком, насолоджуючись класичним українським блюдом з приємним ароматом та багатим смаком.

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