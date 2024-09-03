Дізнайтеся, як приготувати зелений гаспачо з освіжаючими огірками, шпинатом і зеленим перцем за рецептом Володимира Ярославського.

Цей зелений гаспачо набуде свого свіжого кольору завдяки зеленому болгарському перцю, шпинату та огіркам, а його смак буде ніжним і освіжаючим. Якщо ви хочете приготувати зелений гаспачо, цей рецепт стане чудовим вибором.

Зазвичай гаспачо асоціюється з томатами та яскраво червоним кольором, але Володимир Ярославський пропонує вам спробувати приготувати зелений гаспачо на основі огірків та шпинату.

Оригінальний рецепт передбачає використання часнику конфі в олії, але для приготування зеленого гаспачо можна використовувати свіжий часник, і смак страви не постраждає.

Якщо ви вже пробували традиційний гаспачо, спробуйте приготувати зелений гаспачо за цим рецептом. Для гарніру підійдуть редиска, подрібнена зелень або моцарела.

Інгредієнти для 2 порцій:

Жовті томати – 440 г

Шпинат – 80 г

Зелений болгарський перець – 80 г

Огірок – 130 г

Часник – 3 зубчики

Оливкова олія – 15 мл

Сік лимона – 10 мл

Сіль – за смаком

Приготування:

Томати надріжте з одного боку, видаліть плодоніжки, бланшируйте в окропі 25 секунд, а потім помістіть в холодну воду з льодом. Коли охолонуть, зніміть шкірку. Очистіть перець від шкірки, промийте листя шпинату та наріжте огірки. Подрібніть усі овочі разом з часником і олією в блендері до однорідної маси. Додайте сіль і сік лимона за смаком. Процідіть суп через сито, щоб отримати тільки ніжну частину, і поставте в холодильник на 40-60 хвилин.

Тепер ви знаєте, як приготувати зелений гаспачо, і цей рецепт допоможе вам урізноманітнити вашу кулінарну колекцію.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія