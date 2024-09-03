Цей зелений гаспачо набуде свого свіжого кольору завдяки зеленому болгарському перцю, шпинату та огіркам, а його смак буде ніжним і освіжаючим. Якщо ви хочете приготувати зелений гаспачо, цей рецепт стане чудовим вибором.
Зазвичай гаспачо асоціюється з томатами та яскраво червоним кольором, але Володимир Ярославський пропонує вам спробувати приготувати зелений гаспачо на основі огірків та шпинату.
Оригінальний рецепт передбачає використання часнику конфі в олії, але для приготування зеленого гаспачо можна використовувати свіжий часник, і смак страви не постраждає.
Якщо ви вже пробували традиційний гаспачо, спробуйте приготувати зелений гаспачо за цим рецептом. Для гарніру підійдуть редиска, подрібнена зелень або моцарела.
Інгредієнти для 2 порцій:
- Жовті томати – 440 г
- Шпинат – 80 г
- Зелений болгарський перець – 80 г
- Огірок – 130 г
- Часник – 3 зубчики
- Оливкова олія – 15 мл
- Сік лимона – 10 мл
- Сіль – за смаком
Приготування:
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Томати надріжте з одного боку, видаліть плодоніжки, бланшируйте в окропі 25 секунд, а потім помістіть в холодну воду з льодом. Коли охолонуть, зніміть шкірку.
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Очистіть перець від шкірки, промийте листя шпинату та наріжте огірки.
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Подрібніть усі овочі разом з часником і олією в блендері до однорідної маси.
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Додайте сіль і сік лимона за смаком.
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Процідіть суп через сито, щоб отримати тільки ніжну частину, і поставте в холодильник на 40-60 хвилин.
Тепер ви знаєте, як приготувати зелений гаспачо, і цей рецепт допоможе вам урізноманітнити вашу кулінарну колекцію.
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