В Дніпропетровській області судитимуть екс-посадовицю виконкому Криворізької міської ради. Стало відомо, що вона придбала квадрокоптери для військових зі збитками у 1,5 мільйонів гривень.

Подробиці повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що у вересні 2022 року обвинувачена уклала договір з ТОВ на закупівлю 50 квадрокоптерів для підрозділів Сил територіальної оборони м. Кривого Рогу.

Вона не забезпечила належний контроль за використанням бюджетних коштів, оскільки закуплені квадрокоптери були значно дорожчими за ринкову ціну. Внаслідок неналежного виконання службових обов'язків місцевий бюджет зазнав збитків на суму 1,5 млн грн.

Прокурори Криворізької центральної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої головної спеціалістки відділу одного з виконкомів Криворізької міськради за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Для забезпечення відшкодування збитків прокурор подав до суду цивільний позов. Досудове розслідування проводили слідчі Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а оперативний супровід забезпечував Управління СБУ області.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.