Їм загрожує до 8 років ув'язнення - ведеться розгляд можливості додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували кримінальне угруповання, яке виконувало замовлення з рф на організацію підпалів в Україні. Під час спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох членів злочинної групи, що діяла під координацією фсб.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За вказівкою окупантів їхні поплічники займалися підпалом службових автомобілів Сил оборони, зокрема військових пікапів, що використовуються для бойових завдань.

Координатором групи виявився колишній в'язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Він залучив до злочинної діяльності свою співмешканку та ще двох кримінальних елементів, з якими познайомився під час ув'язнення.

За даними слідства, фігуранти переміщалися одразу по трьох обласних центрах, де спочатку відстежували автомобілі українських захисників, а потім узгоджували потенційні цілі з російським куратором.

Після отримання дозволу зловмисники вночі під'їжджали до місць паркування військових авто та підпалювали їх. Загоряння вони фіксували на мінівідеокамеру, а відео передавали координатору на флеш-носіях, який звітував до фсб.

Зловмисникам вдалося підпалити п’ять транспортних засобів Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали керівника угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.

Згідно з даними слідства, організатор злочинної групи був відомий фсб ще під час перебування у тюрмі. Після звільнення колишній в'язень отримав пропозицію співпраці від російської спецслужби.

Під час обшуків у затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 і РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони з доказами злочинів.

Зловмисники затримані і перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Ведеться розгляд можливості додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

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