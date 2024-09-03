Дізнайтеся, чому важливо використовувати коріння на грядці після збору врожаю та як це допоможе покращити якість вашого ґрунту і підтримати здоров'я нових культур.

Коренева система рослин після збору врожаю залишається в землі. Розглянемо, чому важливо правильно використовувати коріння на грядці.

Що робити з корінням після збору врожаю

Восени, коли городній сезон добігає кінця, важливо вирішити, як використовувати коріння на грядці. Багато городників після збору врожаю, наприклад, перцю чи помідорів, аналізують стан кущів.

Якщо городник упевнений, що врожай уже не з’явиться, він часто вирішує прибрати коріння з ґрунту. У цьому випадку, якщо земля пухка, кущі можна просто витягти. Проте на важких і глинястих ділянках кущі разом із кореневою системою потрібно викопувати.

Що робити з корінням після збору врожаю

Однак експерти запевняють, що таке рішення може бути помилковим. Замість того, щоб видаляти коріння, краще використовувати коріння на грядці. Верхівки кущів слід обрізати гострим ножем або садовими ножицями, а коріння залишити в землі.

Причина цього проста: коренева система рослин, що вже відплодоносила, є органічним матеріалом. Залишені в ґрунті корені стають живленням для корисних комах та інших мешканців "підземного світу". Важливо використовувати коріння на грядці, адже це допомагає зберігати життєво важливі елементи ґрунту.

Більше того, наступного року корені, що залишилися, стануть добривом для нових культур, забезпечуючи їх додатковими поживними речовинами. Експерти також зазначають, що виривання коріння може пошкодити структуру ґрунту, руйнуючи мікроходи та пухкість. Залишаючи коріння і використовуючи коріння на грядці, ви зберігаєте ці важливі елементи ґрунту.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської