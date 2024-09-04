В Україні особам, які досягли 80-річного віку і отримують пенсію меншу за 10 340 гривень, передбачена доплата до 570 гривень. Вперше така доплата була введена у 2020 році і на той час становила 500 гривень.

Останнім часом правила нарахування мінімальної пенсії та доплат за стаж зазнали змін. До 1 жовтня 2011 року жінкам було достатньо мати 20 років стажу, а чоловікам – 25 років. Наразі для отримання повної пенсії необхідно мати 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків.

Проте для тих, хто пішов на пенсію до цієї дати, старі умови залишаються в силі, і розмір їхньої пенсії не був зменшений.

Останніми роками уряд запровадив додаткові доплати для пенсіонерів, які мають відповідний стаж.

Зокрема, з 1 березня 2024 року особам старшим за 65 років, які не працюють і мають не менше 30 років стажу для жінок або 35 років для чоловіків, пенсія встановлюється на рівні не менше ніж 3370 гривень. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №185 від 23 лютого 2024 року.

Протягом останніх трьох місяців середня пенсія в Україні збільшилась на приблизно 73 гривні і наразі становить 5816 гривень. У січні 2024 року середній розмір пенсії складав 5385 гривень. Якщо ж розглядати зміни з початку повномасштабної війни, то пенсії зросли з 3991 гривні до 5816 гривень.

Джерело: На пенсії.

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