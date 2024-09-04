За інформацією з матеріалів суду, під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та висловив каяття.

Військовослужбовець з Запоріжжя втік з військової служби і повернувся до цивільного життя. Причиною його вчинку стало відмовлення командира надати йому відпустку. Про це детальніше йдеться у вироку, який Шевченківській районний суд міста Запоріжжя.

Згідно з матеріалами суду, обвинувачений покинув місце служби 18 вересня 2023 року і був затриманий лише 8 квітня 2024 року. Протягом майже семи місяців він проживав у цивільному статусі.

Як пояснив сам військовослужбовець з Запоріжжя, він вирішив втекти через те, що після отриманої контузії не зміг отримати відпустку, на що командир йому відмовив. Не побачивши іншого способу законно оформити відпустку, солдат повернув бронежилет і автомат, після чого самовільно повернувся додому. Після втечі обвинувачений військовослужбовець почав працювати на будівництві.

За інформацією з матеріалів суду, під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та висловив каяття. Суд визнав його винним і призначив п'ять років позбавлення волі.

Також повідомляється, що протягом 30 днів з моменту винесення вироку рішення можна було оскаржити шляхом подачі апеляції. Зараз обвинувачений не має можливості оскаржити вирок, оскільки він набув законної чинності.

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