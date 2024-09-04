У суді обвинувачений визнав свою провину та просив не призначати йому суворе покарання.

Мешканець Рівненської області отримав повістку до територіального центру комплектування, але не з’явився в установлений час. Суд наклав на нього штраф у розмірі 5100 грн. Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Мешканець Рівненської області 16 липня отримав повістку для оновлення військово-облікових даних. Чоловік повинен був з’явитися до територіального центру комплектування наступного дня. Однак, оскільки він не з’явився у вказаний час, проти нього була порушена кримінальна справа за ухилення від військового обліку.

У суді обвинувачений визнав свою провину та просив не призначати йому суворе покарання. Дубровицький районний суд Рівненської області визнав військовозобов’язаного винним у ухиленні від військового обліку під час мобілізації.

Суддя Андрій Тарасюк, розглянувши всі матеріали справи, призначив покарання у вигляді штрафу на суму 5100 грн. Вирок може бути оскаржений.

Нагадаємо, що на Хмельниччині військовозобов'язаний отримав повістку і рік ховався від мобілізації. Співробітники ТЦК повідомили, що чоловік не подавав скарг на ВЛК і не з’явився для відправлення на військову службу, а також не відповідав на телефонні дзвінки. Вони підкреслили, що не змогли його знайти.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.