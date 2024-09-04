Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт проти народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» і його колишнього помічника. Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Їм інкримінується фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Депутат також обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, разом з іншими довіреними особами нардепа, після окупації Криму забезпечили реєстрацію нерухомого майна - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим за законами рф. Це майно було придбане депутатом у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

У 2016 році для охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – «ФГУП «Охрана» росгвардії по Республіці Крим».

Згодом вони організували передачу та перерахування понад 648,7 тис. російських рублів росгвардії рф, яка бере участь у війні проти України, за охорону майна.

Крім того, народний депутат був завербований ФСБ РФ і виконував завдання одного з колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році переїхав до Москви.

Обвинувачений систематично поширював наративи держави-агресора через свої виступи та інтерв’ю, ведучи підривну діяльність проти України. Він підтримував проросійські ідеї розвитку України.

Народний депутат, усвідомлюючи окупацію частини території України державою-агресором, продовжував здійснювати підривну діяльність проти нашої держави. Обвинувачені наразі перебувають під вартою.

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