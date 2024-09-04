Згідно з постановами, розмір пенсії для окремих груп осіб не може бути нижчим ніж 8 тисяч гривень.

В Україні встановлено, що пенсія для певних категорій громадян не може бути менше 8 тисяч гривень. Серед них – чорнобильці, включаючи осіб з інвалідністю та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Відповідно до постанов, розмір пенсії для окремих категорій осіб не може бути менше 8 тисяч гривень. Це, зокрема, стосується людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Для осіб з інвалідністю, спричиненою Чорнобильською катастрофою, встановлені спеціальні мінімальні пенсії:

Інваліди першої групи: 8 187 гривень;

Інваліди другої групи: 6 549 гривень;

Інваліди третьої групи: 5 048 гривень;

Діти з інвалідністю: 5 048 гривень.

Для чорнобильців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, пенсії розраховуються як відсоткове співвідношення до середньої заробітної плати в країні:

Інваліди першої групи отримують 100% середньої зарплати (13 376 гривень);

Інваліди другої групи – 80% середньої зарплати (10 700 гривень);

Інваліди третьої групи – 60% середньої зарплати (8 025 гривень).

Незважаючи на ці підвищення для окремих категорій, загальний рівень пенсійних виплат в Україні залишається досить низьким. Станом на сьогодні середня пенсія в Україні становить близько 5 810 гривень. Навіть особи з 35 роками страхового стажу часто отримують пенсію, яка значно нижча за середню суму.

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