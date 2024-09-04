Якщо ми будемо уникати пікових навантажень вранці та ввечері, найближчим часом можна буде уникнути відключень світла. Про це заявив енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський в етері "Еспресо".

Експерт також спрогнозував, якими будуть відключення світла найближчим часом. Він пояснив, найближчим часом, якщо ми самі не будемо створювати собі піки споживання зранку і ввечері, то можна взагалі не мати відключень.

"Ситуація така, що без таких самих нальотів, які ми зараз з вами бачили, ми будемо бачити чи повну відсутність відключень, я думаю, що аварійних відключень точно не буде, все вже прохолодніше і прохолодніше стає. І будемо бачити, що навіть немає відключень, навіть трохи є експорту вдень за кордон, а в піки, може, одну чергу будуть відключати у нас", – сказав Андрій Закревський.

Експерт також зазначив, що навіть за відсутності обстрілів повністю уникнути відключень світла буде складно.

За його словами, у найближчі два роки ситуація залишиться такою ж, як і зараз. Є два фактори, які будуть нас стримувати. По-перше, зростання нашої генерації буде супроводжуватися зростанням бізнесу та економіки, яка наразі зростає на 3,5–4,5% на рік. Це призводить до збільшення навантаження на енергомережі на аналогічні відсотки. По-друге, ще залишаються недосконалими 750-кіловольтні та 350-кіловольтні лінії. Якби не було необхідності ремонту 11 високовольтних трансформаторів, ситуація була б набагато складнішою.

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