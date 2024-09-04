До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 4 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 4 вересня.

Ми йдемо на ризик, але діємо стратегічно, прагнучи змінити своє життя.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Гороскоп Таро на одну карту за зодіаком на 4 вересня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей

Не відмовляйся від своїх мрій, Овен. Ти не працюєш заради якоїсь примарної ідеї чи фантазії. Все, що ти робиш, - це інвестиція часу з певною метою.

Інші бачать, що ви так зосереджені, і оскільки поки що немає жодних результатів ваших зусиль, вони думають, що все марно.

Але ви знаєте, що закладаєте основу. Ви знаєте, що ваші зусилля окупляться. Залишайтеся сильними.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута

Нещодавно ви втратили так багато, що у вас таке почуття, ніби ви втратили частину себе.

Це лише момент, і це не кінець вашої подорожі.

Відбудеться зцілення, і як тільки ви залікуєте рани свого серця, ви станете сильнішими, ніж будь-коли раніше.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута

Ви знаходитесь на етапі відновлення після хаосу, який ви щойно пережили. Ви прибираєте за собою безлад, і вам приємно знати, що найгірше позаду.

Тепер, коли світло починає повертатися у ваше життя, світ здасться яскравішим. На вас чекають хороші речі. Минуле – це історія.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вежа

Немає нічого кращого, ніж мати гайковий ключ, кинутий у рівняння, коли раптом БАЦ, і весь твій світ руйнується. Ти не чекав на це.

Ви могли б не бути готовими, навіть якби ви це зробили. Це був просто несподіваний факт життя і неприємний теж.

Не дозволяйте собі занадто турбуватися про те, що ви не зможете від цього оговтатися. Ви можете. Це просто займе деякий час.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, перевернута

Ви думали, що у вас є хтось, хто допоможе, але він був зайнятий і тепер ви надані самі собі.

Ти дізнаєшся, наскільки ти напрочуд стійкий, завдяки самодостатності. Це важкий урок, Лео, але він приходить у потрібний час.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Жезлів, перевернута

Вам потрібно з чогось розпочати, і ви не звикли працювати на цьому рівні. Тож будуть невдачі та помилки.

Це все сигнал, що вам потрібно сповільнитись і не поспішати з діями. Ніхто не ідеальний, і вам, можливо, доведеться попросити про допомогу чи вибачитись. Ви досягнете свого. Не хвилюйтесь.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Диявол, перевернута

Тебе вже не так спокушають речі, як раніше. Тепер у тебе набагато гостріше око.

Ви бачите, що на вас чекає, перш ніж це призведе вас у вир бажань, коли вам знадобиться та сама річ, яка, як ви знаєте, не піде вам на користь.

Тепер ви на вершині гори, і, незважаючи на те, що ви не повністю захищені від бажань, ви стали сильнішими, ніж раніше.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Ви почуваєтеся у пастці і не бачите виходу. Ви не знаєте, як ви сюди потрапили, але є рішення, яке є очевидним.

Ваш страх заважає вам побачити це, і ви, можливо, навіть боїтеся спробувати.

Не піддавайтеся вірі, що ви ніколи не звільнитеся від цього. Ви звільнитесь. Можливість стукає у двері, все, що вам потрібно зробити, це відкрити її, щоб прийняти.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Зірка, перевернута

Ви просите і молитеся за чудо, але складається враження, що Всесвіт відмовився від вас і нічого не відбувається.

Є причина, через яку ваші молитви поки що не почуті.

Це те, що ви не готові до наступного кроку. Працюйте над собою. Речі починають проявлятися, коли все стає на свої місця, включаючи вас.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Ви опинитеся в хорошій компанії, і люди будуть вас поважати і віддавати належне вашій наполегливій праці та зусиллям.

Ви переходите у нову фазу свого життя, де ваші однолітки захоплюються всім, що ви робите. Це буде так чудово, коли ви знайдете своє місце у цьому світі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Ви перебуваєте в ситуації, коли вам доводиться керувати всіма своїми ресурсами, включаючи свій час та свої проекти.

Це необхідно для того, щоб почуватися організованішим і на висоті.

Це вимагатиме від вас зробити крок назад, і ви можете відчути, що це уповільнює вас, але в довгостроковій перспективі це важливо.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута

Ви не такі інтуїтивні, як раніше. Щось блокує вашу енергію. Ви відчуваєте, що, можливо, бачите речі без ясності і вам потрібно трохи більше розуміння.

Вам потрібно усунутись від шуму навколо вас і пошукати у своєму серці. Підключіться до джерела своєї творчої енергії.

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