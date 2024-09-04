Рішення не спричинить суттєвих економічних витрат, але може вплинути на сприйняття гривні серед українців.

У Національному банку України планують розпочати карбування нових монет, якщо ініціативу буде підтримано. Важливо з’ясувати, які економічні витрати це може спричинити і як це вплине на інфляцію.

За словами Голови НБУ Андрія Пишного, карбування нових монет може розпочатися вже у 2025 році.

Він зазначив, що це рішення не спричинить суттєвих економічних витрат, але може мати значний вплив на сприйняття гривні серед українців.

Щодо монет, які вже перебувають в обігу, їх не планують вилучати або замінювати, оскільки наразі в обігу є близько 1,35 мільярда копійкових монет. На наступний рік передбачено карбування ще приблизно 20 мільйонів нових монет, які можуть мати номінал у 50 шагів.

"Той план який ми бачимо – програма мінімум до кінця року. Програма максимум – провести найближчим часом усі необхідні обговорення, вислухати істориків, почути позицію Національного Банку, дослідити це питання. Тому я сподіваюся, що у 2025 році ми вже почнемо карбувати шаги", - пояснив Андрій Пишний.

Однак законопроєкт, що стосується цієї ініціативи, ще не готовий. Наразі триває робота НБУ з комітетом та керівництвом Верховної Ради. НБУ відкритий до обговорення та проведення дискусій з метою відновлення історичної справедливості та впровадження нових монет у обіг.

Джерело: 24Канал.

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