Відомо, що наразі вирішується питання щодо обрання заходів для підозрюваних.

Чернігівська обласна прокуратура повідомила про підозру начальнику комунального підприємства Чернігівської міської ради, його дружині та приватному підприємцю у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Ці дії були скоєні за попередньою змовою групи осіб у великих розмірах під час воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Подробиці повідомили у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з результатами досудового розслідування, начальник комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, організував схему розтрати грошових коштів, до якої залучив свою дружину та приватного підприємця.

Дружина посадовця, представляючись довіреною особою підприємця, замовляла у виробника каменю габро необхідні деталі та організовувала їх доставку безпосередньо до структурного підрозділу комунального підприємства.

Водночас, службовець укладав з приватним підприємцем договори на нібито закупівлю деталей гранітних пам’ятників та підписував накладні з завідомо завищеними цінами і неправдивими даними про постачання товарів, щоб створити вигляд реальних господарських операцій. Досудове розслідування зафіксувало 6 епізодів такої злочинної діяльності.

Протягом травня 2023 року - квітня 2024 року зловмисники закупили понад 3 тисячі деталей гранітних пам’ятників, завдавши Чернігівській територіальній громаді збитків на майже 3 мільйони гривень.

В даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.