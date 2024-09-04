Пенсіонери можуть зіткнутися з великими штрафами, якщо не повідомлять Пенсійний фонд про зміни вчасно. Несвоєчасне подання інформації може призвести до накладення штрафу. Про це повідомили детальніше у прес-службі ПФУ.

Штрафи для пенсіонерів встановлені статтею 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Якщо виявиться, що через відсутність або затримку повідомлення пенсійні виплати були нараховані надмірно, Пенсійний фонд має право утримувати до 20% від пенсії.

У разі виникнення ситуацій, що потребують внесення змін, Пенсійний фонд слід повідомити протягом десяти днів. Інакше пенсіонер може стикнутися з відрахуваннями до 20% пенсії, поки не буде повернуто всю суму неправомірно отриманих коштів.

Необхідно звертатися до Пенсійного фонду у таких випадках:

отримання ID-картки замість старого паспорта;

оформлення нового паспорта у разі втрати попереднього;

зміна прізвища, імені або по батькові;

отримання нового реєстраційного номера платника податків;

зміна місця постійної реєстрації;

працевлаштування або звільнення з роботи.

Нагадаємо, що відповідно до постанов, розмір пенсії для окремих категорій осіб не може бути менше 8 тисяч гривень. Це, зокрема, стосується людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

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