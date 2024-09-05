Верховна Рада України найближчим часом може розглянути законопроєкт №9363, який обмежить реєстрацію транспортних засобів для деяких громадян, зокрема для тих, хто має непогашені борги за комунальні послуги. Хоча документ ще не прийнятий парламентом, Міністерство фінансів вже рекомендувало затвердити його за основу.

Автори законопроєкту пояснюють, що його прийняття сприятиме погашенню боргів населення. Нова редакція документу передбачає перевірку осіб, які реєструють автомобілі в сервісних центрах МВС, через Єдиний реєстр боржників. У разі наявності боргів, реєстрація транспортного засобу буде відмовлена. Водночас, особи з боргами зможуть придбати автомобіль "за довіреністю".

У пояснювальній записці зазначено, що нинішні методи примусового виконання рішень є застарілими і потребують оновлення у зв'язку з цифровізацією та оптимізацією процесів стягнення з майна боржників.

Нагадаємо також, що блокування рахунків українських боржників найближчим часом буде знято з ряду заарештованих рахунків, що дозволить здійснювати платежі в умовах воєнного часу, повідомляє "Опендатамедіа". Розблокування торкнеться рахунків, де сума боргу не перевищує 100 тис. грн. За оцінкою "Опендатабота", більшість боржників підпадає під цю категорію.

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