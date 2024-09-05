В Ірпені Київської області водій маршрутного таксі відмовився перевозити матір загиблого військовослужбовця і обізвав її грубим нецензурним словом. Про це на своїй сторінці у Телеграм розповіла донька жінки Тетяна Горбенко.

29 серпня, в день пам'яті всіх захисників і захисниць, водій маршрутного таксі в Ірпені відмовився перевозити матір загиблого військовослужбовця, оскільки вже віз двох пенсіонерів. Він також образив жінку, назвавши її "жлобихою", зробив її фото і пообіцяв розіслати його в усі групи та маршрути.

"Мама плакала, ледве доїхали до мене, стало погано серцем, бо сьогодні й так важко, бо у дні пам'яті чи свята накриває ще більше (хто знає той зрозуміє, про що я). А ще здивувало те, що жодна людина у маршрутному таксі не заступилася за маму! Люди, що з вами???? Або війна тільки в тих, чия близька людина на війні чи вже загинула????", – написала Тетяна Горбенко.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що ім'я водія вже встановлено. Виявилося, що жінка, яку він образив, є матір'ю загиблого військового Андрія Тягноренка, який загинув у грудні 2023 року. Маркушин зазначив, що особисто зустрівся з директором АТП, і що водій пішов у відпустку після інциденту. Він підкреслив, що така поведінка є неприпустимою і матиме наслідки.

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