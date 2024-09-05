У Закарпатській області Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки наклав штраф на чоловіка з інвалідністю за те, що він не повідомив про свій статус у встановлений термін.

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Чоловіка звинуватили у несвоєчасному повідомленні органів військового обліку про надання йому третьої групи інвалідності, яка була встановлена 5 червня 2024 року. Це правопорушення стало відомо під час його візиту до обласного тимчасового мобілізаційного пункту Закарпатської області.

Як йдеться у постанові ТЦК, можливості отримання довідки МСЕК громадянина України шляхом запиту до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовязаних та резервістів не було можливим у звязку з відсутністю такого пункту у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовязаних та резервістів.

Чоловік звернувся до суду з проханням скасувати постанову про штраф у розмірі 17 тисяч гривень, пояснюючи, що через захворювання не мав змоги протягом семи днів з'явитися до ТЦК для оновлення своїх даних.

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Суд прийшов до висновку про необґрунтованість позовних вимог, а тому вважає за необхідне відмовити у їх задоволенні позовних вимог, залишивши чоловіку покарання у вигляді адміністративної відповідальності, а саме штраф 17 тисяч гривень.

Джерело: Судово-юридична газета.

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