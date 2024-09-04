Друзі, дізнайтеся, як і які культури можна посадити у вересні, щоб забезпечити себе врожаєм та покращити ґрунт на наступний сезон.

Друзі, вересень вже настав, і досвідчені дачники продовжують посадити у вересні культурні рослини на своїх ділянках. Поділимося усіма деталями.

Городники зазначають, що у вересні ще можна посадити у вересні овочеві культури для цьогорічного врожаю, а також засіяти рослини, які покращують ґрунт. Цього року встигнемо зібрати редис, салат і навіть цибулю на перо, тому є можливість посадити у вересні ці рослини.

Проте рекомендується робити це в тепличних умовах, адже там клімат найкраще підходить для росту зелених насаджень. Хоча редис і шпинат досить морозостійкі, при зниженні температури до +3-+5 градусів їх зростання сповільниться, і врожай може затриматися на 1-2 тижні.

На наступний сезон для раннього врожаю можна буде посадити у вересні моркву і буряк, але обирайте спеціальні сорти для передзимового посіву. Також можна посадити у вересні озимий часник. Для цього слід внести добрива в ґрунт, перекопати його і дочекатися, поки він осяде. Найкраще проводити ці роботи на початку вересня.

Взимку культури висаджуємо лише на піднесених грядках, щоб уникнути розмивання ґрунту під час дощів навесні та восени. На початку осені на вільних ділянках також можна посадити у вересні сидерати як у теплиці, так і на відкритих грядках.

У середині жовтня зелень потрібно буде викосити і закласти в ґрунт граблями або повністю перекопати ділянку. Зелена маса розкладеться за зиму, збагачуючи ґрунт корисними речовинами, захищаючи його від бур’янів і шкідників, а також допоможе знищити грибкові хвороби. Особливо зручно використовувати гірчицю для цих цілей.

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