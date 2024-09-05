Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади.

Стало відомо про майже пів мільйона гривень збитків територіальній громаді. Повідомляється, що це сталося внаслідок зловживання службовим становищем – підозрюється директорка комунального закладу. Подробиці повідомили у прес-службі Вінницької окружної прокуратури.

Згідно з даними слідства, директорка обласного комунального закладу організувала схему розтрати бюджетних коштів, фіктивно працевлаштувавши особу для набуття трудового стажу. Насправді, ця особа на робочому місці не з'являлася і не виконувала жодних посадових обов'язків.

Внаслідок зазначених дій, з 2019 по 2022 рік підозрювана розтратила понад 470 тис. грн бюджетних коштів, включаючи службове підроблення документів.

Слідчі дії тривають. Прокурори вже подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваної від займаної посади.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури директорці одного з комунальних закладів Вінниці висунуто підозру у розтраті чужого майна через зловживання службовим становищем, скоєну в умовах воєнного стану, а також у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.