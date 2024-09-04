Дізнайтеся, як швидко зробити компост за допомогою спеціальних добавок і простих домашніх рецептів, які зменшать час дозрівання до 2-4 місяців.

Компост є одним з найефективніших органічних добрив, і багато садівників прагнуть дізнатися, як швидко зробити компост. Зазвичай для цього потрібно від 6 до 9 місяців, залежно від складу компосту та умов його виготовлення.

Однак існують способи, які дозволяють швидко зробити компост. Для цього можна використовувати спеціальні добавки, які прискорюють процес розкладання органічних матеріалів. Наприклад, добавки Байкал-ЕМ1 і Біотел-Компост допомагають швидко зробити компост — Байкал-ЕМ1 зменшує час до 2-3 місяців, а Біотел-Компост — до 3-4 місяців. Однієї упаковки таких засобів вистачає для переробки 3 кубічних метрів компосту.

Щоб швидко зробити компост і заощадити час, можна також скористатися домашнім рецептом. Для цього потрібно розчинити 70 грамів сухих дріжджів у 0,5 літра води, прокип’ятити суміш, додати 100 грамів гліцерину, 2 столові ложки цукру та трихопланту. Після настоявання суміші протягом години її можна використовувати для поливу компостної купи. Цей метод дозволяє швидко зробити компост, і також запобігає розвитку грибкових захворювань.

Не забувайте поливати компост повторно через два тижні, найкраще в середині вересня. Спробуйте ці рекомендації і дізнайтеся, як швидко зробити компост, отримуючи якісне добриво в коротші терміни.

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