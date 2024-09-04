Вересень починається з того, що Уран став ретроградним у Тельці у неділю, 1 вересня.

Уран створює несподівані події та моменти пробудження у вашому зовнішньому житті, але коли він стає ретроградним, він дозволяє вам осмислити недавні події, щоб ви могли свідомо вибрати зміни, а не просто так з вами щось робити.

Три знаки зодіаку, чиї відносини та життя значно покращаться у вересні 2024 року:

1. Скорпіон

Ви не завжди можете дотримуватися своїх планів, Скорпіон, особливо тому, що ви можете прогаяти нові романтичні можливості або шанси дійсно вирости у ваших поточних відносинах. У вашому романтичному житті нещодавно відбулося багато змін, оскільки ви прийняли внутрішнє зростання і те, що дійсно визначає найкраще, а не деякі внутрішні дитячі рани.

Але в цей час, коли ви експериментували зі зростанням і підходили до кохання з новою лінзою ясності, ви стали трохи жорсткими. Це відбувається, коли ви дізнаєтеся, що таке баланс, і в зростанні це ніби ваш внутрішній маятник хитається. Проте справжнє зцілення у тому, щоб знайти баланс з-поміж них.

Постарайтеся виявити гнучкість і усвідомити, що вам не потрібно надто міцно чіплятися за плани чи романтичні ідеали, щоб здоровіше підходити до кохання. Коли ви можете відчувати впевненість у собі і довіряти тому, що приходить, ви також знаходитесь у кращому становищі, щоб по-справжньому почати втілювати більше своїх романтичних мрій.

2. Козеріг

Коли ви можете інвестувати у своє романтичне життя так само, як ви інвестуєте у свою кар'єру, Козеріг, немає нічого, чого ви не змогли б досягти. Наскільки ви завжди усвідомлюєте необхідність створення балансу між особистим та професійним життям, ви часто віддаєте перевагу очевидним нагородам, пов'язаним з вашою кар'єрою. Але кохання теж може принести нагороди — вам просто потрібно переконатися, що ви інвестуєте у свої стосунки з тією самою рішучістю та послідовністю.

Намагайтеся зробити свої стосунки пріоритетнішими у вересні 2024 року, особливо коли Марс перейде в Рак у середу, 4 вересня. Марс керує темами, пов'язаними з амбіціями, рішучістю та бажанням, а в Раку він зосереджується на ваших стосунках з партнером та кохання в цілому. Зараз не час просто сподіватися, що ваш партнер буде поруч, як тільки ви закінчите певний проект на роботі, але усвідомлюючи, що якщо ви хочете відчути романтичний успіх, вам, можливо, потрібно почати ставитися до цього з більшою важливістю.

3. Діва

Ви зосередилися на тому, щоб зробити велику роботу з побудови надійних відносин, люба Діво, але у вересні 2024 року ви побачите, як це вплине на наступні кілька років вашого життя. Це хвилюючий час для вас, тому що поки ви будували фундамент для довгострокових відносин, тепер ви почнете отримувати більше переваг.

У вівторок, 17 вересня, Повний місяць у Рибах і часткове Місячне затемнення відбудуться у вашому будинку стосунків. Це приведе Північний вузол, правителя вашої долі, у пряму відповідність до вашого романтичного будинку, так що поки ви приймаєте цей період зростання, ви побачите деякі щасливі події в цей час, які допоможуть покращити ваш зв'язок і погляд на любов.

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