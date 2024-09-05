У вересні у нас на столі Король Кубків та Королева Жезлов – це потужний дует, навіть якщо вони не ідеально підходять один одному!

Під їх впливом ми відкриємо собі задоволення від спілкування з людьми, які не схожі на нас.

Тепер розглянемо щомісячний розклад карт Таро на вересень 2024 року для кожного знака зодіаку.

Овен: Десятка Пентаклей

Область удачі: Особисте життя

Овен, ваша карта Таро на вересень 2024 року - Десятка Пентаклей. Це найкраща карта для отримання! Так що чекайте на радість і фінансову стабільність . Деякі з вас також можуть отримати рясний урожай... більше, ніж ви могли очікувати від своєї праці.

Телець: Туз Жезлов

Зона удачі: Все, до чого ви доторкнетесь, перетвориться на золото.

Телець, вам настійно рекомендується бути сильними, могутніми та впевненими у собі у вересні 2024 року. Туз Жезлов є провісником надзвичайного натиску та вибухової потужності, які, якщо їх правильно спрямувати, призведуть до справді великих речей у найближчому майбутньому. Тож не стримуйте себе. Покажіть їм, на що ви здатні!

Також, якщо все, чого ви торкаєтеся, перетворюється на золото, вам краще вибрати, куди ви хотіли б направити це благословення. Перетворення чогось токсичного на золото не принесе вам користі в довгостроковій перспективі. Але перетворення чогось дійсно прекрасного на те саме зробить його вдесятеро ціннішим.

Близнюки: Туз Пентаклей

Область удачі: Світ та медитація.

Близнюки, карта Таро для вас на вересень 2024 - Туз Пентаклей. Ваша наполеглива праця окупиться цього місяця, так що продовжуйте рухатися вперед без сумнівів! Це вплине як на ваші довгострокові починання, так і на короткострокові ідеї та дії. Але плоди залежатимуть від витраченої енергії. Тому тут також важливо коригувати свої очікування.

Якщо ви відчуваєте заклик, приділіть більше часу медитації та заземленню себе цього місяця. Це дозволить вам пройти дистанцію, не втрачаючи терпіння.

Рак: Туз Жезлов

Область удачі: Солодкі частування серця.

Рак, вересень 2024 року для вас стане роком кохання та щастя. Туз Жезлов — чудова карта, яку варто отримати, якщо ви нещодавно відповіли «так» на пропозицію руки та серця (або навпаки) або взяли на себе зобов'язання зайнятися чимось новим (можливо, бізнесом, новою роботою, новою пригодою), сподіваючись створити для себе чудове життя.

Просто переконайтеся, що ви збалансували зовнішній фокус із внутрішньою турботою про себе! Неважливо, чи робите ви це за допомогою сеансу в спа, чи балуєте ви себе улюбленим печивом з пекарні, чи малюєте автопортрет або робите щось ще, дозвольте своєму серцю направити вас до того, що принесе насолоду у ваше життя.

Лев: Двійка Пентаклі

Область удачі: Терпіння переможе вас.

Лев, ти абсолютно незвичайний і в тебе буде чудовий місяць у вересні 2024 року! Не дозволяй традиційному значенню Двійки Пентаклею пригнічувати твій дух. У цьому випадку це нагадує тобі, що великі починання завжди пов'язані з великими труднощами на дорозі.

Якщо ви стоїте на ногах, ви зможете адаптуватися та жонглювати тим, що повинні. Це допоможе вам перемогти, незважаючи ні на що. Фактично це покаже скептикам, що якщо вони спробують вставити гайковий ключ у ваші плани, ви використовуєте його, щоб побудувати собі фортецю. Нехай терпіння та сила спрямовують ваші кроки.

Діва: П'ятірка Кубків

Область успіху: Астрологія

Діва, карта Таро для вас на вересень 2024 - П'ятірка Кубків. Вона застерігає вас від ігнорування тривожних сигналів, особливо у близькому оточенні. Хибні друзі та токсична сімейна динаміка часто навчають того, кого це зачіпає, що з ним щось не так, якщо він скаржиться на погане поводження. Якщо ви дозволите правді вести вас, вона направить вас туди, де ваша душа почуватиметься захищеною та коханою.

Можливо, вам все ще доведеться зцілюватися від пережитого, але ви також зрозумієте, наскільки ви сильні всередині, і це додасть вам сили для великого майбутнього.

Ваги: Сімка Кубків

Область удачі: Емоції та емоційне значення

Терези, двоє можуть танцювати танго, а троє іноді можуть бути натовпом, але ваша карта Таро на вересень 2024 року закликає вас завжди тримати свої варіанти відкритими, якщо ви не впевнені на 100%. Сімка Кубків не пов'язана з якоюсь конкретною сферою життя. Вона однаково відноситься до любові, бізнесу, пліток, грошей, особистого задоволення тощо — так що нехай цей період стане періодом дослідження та зростання.

Вас також закликають бути уважними до своїх емоцій та записувати свої почуття, якщо вони, здається, поглинають вас цілком. Це ознака того, що у вашій підсвідомості потрібно зайнятися чимось важливим.

Скорпіон: Вісімка Пентаклей

Область удачі: Танці на втіху.

Скорпіон, карта Таро для вас на вересень 2024 - Вісімка Пентаклей. Вона несе вам просте послання: старанно працюйте і не турбуйтеся про решту. Ваші художні таланти або професійна компетентність будуть визнані та видно всім. Тоді люди знайдуть вас, щоб запропонувати вам більше можливостей.

Не фокусуйтесь на скептиках. Вони можуть бути занадто мотивовані заздрістю чи бажанням побачити ваше падіння, але це їхня проблема. Довіряйте своєму серцю та живіть справді. Це допоможе вам процвітати та жити в гармонії зі світом.

Стрілець: Смерть

Область удачі: Дух, що викликає спогади

Стрілець, карта Таро для вас на вересень 2024 - це карта Старшого Аркана Смерть. Вона говорить про переходи та трансформації, коли одна глава закінчується і починається інша. Вас закликають відпустити те, що не вписується в новий початок, і звільнити місце для нового зростання, нових можливостей та пригод, що інтригують!

Вас також закликають бути духовнішими цього місяця (у тому сенсі, що говорить з вами). Якщо це принесе світ у ваше життя, заземлить вас і допоможе вам бути більш гармонійними з вашим оточенням, це також допоможе вам перейти в цю нову фазу з впевненістю та силою.

Козеріг: Імператор

Область удачі: Професійне життя

Потрібно пам'ятати, що твої коріння також беруть початок від тих, хто може бути не таким, як ти, будь то стать, дивина, таланти, обставини і т. д. і т. д. , які несхожі - і розуміти, що ти не такий вже й несхожий, як ти можеш вірити.

Це допоможе вам прийняти ті сильні сторони, які завжди були доступні вам, і при цьому свідомо уникати подібних помилок. Для більшості з вас це усвідомлення також побічно вплине на ваше професійне життя, оскільки ви побачите подібність там, де раніше ви, можливо, бачили лише відмінності.

Водолій: Закохані

Область удачі: Нічого не втрачено, нічого не придбано.

Водолій, карта Таро для вас на вересень 2024 року - це карта Старшого Аркану Закохані. Вона говорить про нові шляхи та нові можливості, де ви можете вибрати один варіант і залишити все інше позаду. Тож будьте уважні до своїх дій та рішень. Ви можете опинитися ближче до перехрестя, ніж ви собі уявляєте, чи то в коханні, кар'єрі, особистих починаннях, чи в чомусь ще.

Також зараз саме час нагадати собі, що відпускати чи жертвувати чимось непогано, якщо це дозволяє вам рости у правильному напрямку. Просто переконайтеся, що те, що ви вирішили відпустити або чимось пожертвувати, виходить із вашої власної вільної волі та нічиєї іншої.

Риби: Колесо Фортуни

Область удачі: Мрії та творчість.

Риби, енергія вересня 2024 року для вас прекрасна, але трохи витає в повітрі, згідно з вашою картою Таро Колесо Фортуни. Якщо ви залишатиметеся усвідомленими в цей період і звертати увагу на знаки та синхронності навколо вас, ви зможете діяти, коли вам потрібно, і бути терплячими, коли це необхідно. Таким чином, колесо може обертатися так, як воно хоче, і ви все одно будете такими ж здатними, як серфер, що справляється з великими хвилями.

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