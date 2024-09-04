Дізнайтеся, як ефективно побороти хвороби винограду, такі як оїдіум і мілдью, і захистити ваш урожай з практичними порадами від городників.

Коли у вересні погода стає дощовою, виноград може постраждати від таких небажаних хвороб, як оїдіум і мілдью. Щоб дізнатися, як побороти хвороби винограду, ознайомтесь з нашою статтею.

Городники поділилися порадами, як побороти хвороби винограду.

Багато садівників вже знають про ці проблеми, а для новачків ми розповімо, як виявити та побороти хвороби винограду. Ці знання допоможуть швидко вирішити проблему та захистити виноградний урожай.

При мілдью на верхній частині листка з'являється жовта масляниста пляма, а з внутрішньої сторони листочка утворюються білі грибкові спори. Вони активно дозрівають, розносяться вітром і дощами, швидко заражаючи весь виноградник. Оїдіум також може вразити виноград. Якщо хвороба проявляється під час формування суцвіть, понад 90% суцвіть можуть загинути, що призведе до значного зменшення врожайності. Тому, коли між дощами з'являється перерва, терміново обробіть рослини, інакше можете втратити весь врожай.

Якщо виноградник постраждав від мілдью, рекомендуємо використати препарат Рідоміл Голд у максимальній концентрації для того, щоб ефективно побороти хвороби винограду. Для цього розведіть 30-40 грамів препарату на відро води і проведіть рясне обприскування листя. Для боротьби з оїдіумом варто застосовувати профілактичні або лікувальні засоби, такі як Кабріо Топ, Тіовіт Джет або Флінг Стар. Не покладайтеся на удачу і проводьте профілактику або лікування на ранніх стадіях, щоб успішно побороти хвороби винограду. Тільки так ви уникнете розчарувань наприкінці сезону. Складіть план обробки винограду і ретельно його дотримуйтесь, і ви зможете зібрати відмінний урожай наприкінці сезону, поборовши всі хвороби винограду!

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської