Цей оригінальний рецепт тако-бургера, популярний на TikTok, підкорив серце шеф-кухаря і судді шоу «МастерШеф» Володимира Ярославського. Він поділився, як приготувати тако-бургер в домашніх умовах. Тортилья — універсальний компонент мексиканської кухні, з яким можна створити безліч страв, таких як цей тако-бургер, що поєднує в собі елементи мексиканської та американської кулінарії.
Інгредієнти на дві порції для того, щоб приготувати тако-бургер:
Основні:
- Тортилья — 2 шт.
- Яловичий фарш — 400 г
- Мексиканська приправа — 10 г
- Салат Айсберг — 50 г
- Сир чедер — 40 г
- Цибуля червона — 1 шт.
Для соусу:
- Майонез 67% — 100 г
- Гірчиця зерниста — 40 г
- Соус барбекю — 60 г
- Мариновані огірки — 40 г
- Петрушка — половина пучка
- Копчена паприка — 5 г
Як приготувати тако-бургер:
Спершу приготуйте соус: дрібно наріжте мариновані огірки та змішайте всі інгредієнти на свій смак. Це важливий крок, щоб приготувати тако-бургер з насиченим смаком.
На пшеничну тортилью рівномірно розподіліть тонкий шар фаршу, добре притисніть, посоліть і додайте мексиканські спеції. Розігрійте гриль або сковорідку з невеликою кількістю олії, покладіть тортилью м’ясом вниз і смажте кілька хвилин. Обережно переверніть — це найскладніший етап в тому, як приготувати тако-бургер.
Далі на одну половинку викладіть кілька шматочків сиру, а на іншу — нарізаний салат Айсберг та цибулю. Щедро полийте соусом!
Дочекайтеся, поки сир почне плавитися, згорніть тортилью навпіл, розріжте на дві частини — і ваш смачний тако-бургер готовий. Тепер ви знаєте, як приготувати тако-бургер, що підкорив інтернет!
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