Дізнайтеся, як приготувати тако-бургер вдома за рецептом Володимира Ярославського, який став справжнім хітом інтернету.

Цей оригінальний рецепт тако-бургера, популярний на TikTok, підкорив серце шеф-кухаря і судді шоу «МастерШеф» Володимира Ярославського. Він поділився, як приготувати тако-бургер в домашніх умовах. Тортилья — універсальний компонент мексиканської кухні, з яким можна створити безліч страв, таких як цей тако-бургер, що поєднує в собі елементи мексиканської та американської кулінарії.

Інгредієнти на дві порції для того, щоб приготувати тако-бургер:

Основні:

Тортилья — 2 шт.

Яловичий фарш — 400 г

Мексиканська приправа — 10 г

Салат Айсберг — 50 г

Сир чедер — 40 г

Цибуля червона — 1 шт.

Для соусу:

Майонез 67% — 100 г

Гірчиця зерниста — 40 г

Соус барбекю — 60 г

Мариновані огірки — 40 г

Петрушка — половина пучка

Копчена паприка — 5 г

Як приготувати тако-бургер:

Спершу приготуйте соус: дрібно наріжте мариновані огірки та змішайте всі інгредієнти на свій смак. Це важливий крок, щоб приготувати тако-бургер з насиченим смаком.

На пшеничну тортилью рівномірно розподіліть тонкий шар фаршу, добре притисніть, посоліть і додайте мексиканські спеції. Розігрійте гриль або сковорідку з невеликою кількістю олії, покладіть тортилью м’ясом вниз і смажте кілька хвилин. Обережно переверніть — це найскладніший етап в тому, як приготувати тако-бургер.

Далі на одну половинку викладіть кілька шматочків сиру, а на іншу — нарізаний салат Айсберг та цибулю. Щедро полийте соусом!

Дочекайтеся, поки сир почне плавитися, згорніть тортилью навпіл, розріжте на дві частини — і ваш смачний тако-бургер готовий. Тепер ви знаєте, як приготувати тако-бургер, що підкорив інтернет!

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської