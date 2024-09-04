Ось рецепт, як приготувати яблучну шарлотку з трьох простих інгредієнтів, що забезпечить ідеально легкий, пухкий і смачний бісквіт.

Серед усіх рецептів, щоб приготувати яблучну шарлотку, цей вартий особливої уваги. Для приготування тіста нам знадобиться всього три інгредієнти: борошно, цукор і яйця. Додатковий шар смаку можна отримати, якщо прикрасити шарлотку мигдалевими пластівцями — такий секрет від Тетяни Літвінової.

Особливість цього рецепту полягає в тому, що білки та жовтки збиваються окремо з цукром до дуже пишної піни, тому тісто не потребує додавання соди чи розпушувача. Існує надзвичайно простий спосіб, який допоможе легко відокремити білки від жовтків. Якщо хочете приготувати яблучну шарлотку без зайвих добавок, цей рецепт — саме те, що потрібно.

Маючи понад сотню рецептів яблучних пирогів, я вважаю, що кожна господиня повинна знати, як приготувати яблучну шарлотку. Цей бісквіт складається з трьох компонентів і є одним із найпростіших, найлегших та найпухкіших! При цьому в ньому немає розпушувача, масла, молока та інших добавок. Якщо ви вирішили приготувати яблучну шарлотку, дотримуйтесь наступних кроків.

Інгредієнти:

Кількість порцій: 8

Основні: Яйця великі — 6 шт. Цукор — 200 г Борошно — 140 г Яблука — 600 г Мигдалеві пластівці — 30 г Кориця мелена — 1 ч. л. Крохмаль — 1 ст. л.



Як приготувати яблучну шарлотку від Тетяни Літвінової:

Збиваємо яйця з цукром:

Щоб приготувати яблучну шарлотку, розділіть яйця на жовтки та білки. Додайте половину цукру до білків, а решту — до жовтків. Збийте обидві маси міксером до пишної піни. Якщо у вас є планетарний міксер, можна збивати все разом, не розділяючи. Підготовка яблук:

Наріжте яблука на четвертинки та видаліть серцевину. На дно форми викладіть пергамент і розмістіть яблука шкіркою догори. Якщо яблука дуже соковиті, посипте їх крохмалем, щоб зменшити виділення соку, потім додайте корицю. Замішування тіста:

З'єднайте збиті яйця з цукром з просіяним борошном, акуратно перемішуючи лопаткою. Додайте ванільний екстракт, ваніль чи ванільний цукор. Випікання:

Щоб правильно приготувати яблучну шарлотку, залийте яблука тістом і зверху присипте мигдалевими пластівцями. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 60 хвилин.

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