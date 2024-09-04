Приготувати сирну запіканку з яблуком і морквою від Клопотенка це просто і смачно, а результат вразить навіть найвибагливіших гурманів.

Сирна запіканка — це улюблений сніданок не лише для дітей, але й для дорослих. Спробуйте приготувати сирну запіканку з яблуком і морквою за рецептом від Клопотенка. Ця запіканка готується з кисломолочного сиру, манки і морквяного пюре, а для додаткового кольору і аромату додаємо трохи куркуми і шматочки солодких яблук. Приготувати сирну запіканку можна швидко та просто, а результат буде смачним і корисним!

Рецепт приготування сирної запіканки дуже простий і економний. Спочатку потрібно зварити або запекти моркву і подрібнити її в пюре за допомогою блендера. Після цього приготувати манну кашу, а вже потім змішати її з кисломолочним сиром і додати нарізані яблука. Випікайте в духовці 25-30 хвилин, і ви отримаєте смачну сирну запіканку.

В результаті ви отримаєте ніжну і пухку запіканку приємного жовтогарячого кольору, яку можна подавати зі сметаною на сніданок або до чаю на вечерю. Приготувати сирну запіканку — це чудовий спосіб додати більше овочів і фруктів до раціону без зайвих зусиль. Ніхто не відмовиться від такої смачної і корисної страви!

Інгредієнти (на 10 порцій):

Кисломолочний сир — 660 г

Манна крупа — 45 г

Цукор — 48 г

Яйця — 1 шт.

Олія — 10 г

Панірувальні сухарі — 30 г

Сметана — 30 г

Ванільний цукор — 2 г

Куркума — 5 г

Морква — 100 г

Яблуко — 100 г

Яйце (жовток) — 1 шт.

Приготування:

Зваріть моркву: Помийте моркву і відваріть у шкірці в киплячій воді під закритою кришкою 30–35 хвилин до м’якості. Можна також запекти моркву в духовці до готовності. Пюруйте моркву: Охолоджені коренеплоди почистіть і подрібніть блендером до пюре. Протріть через сито для видалення залишків шматочків. Поріжте яблука: Яблука помийте, очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте дрібними кубиками. Приготуйте яйця: Змішайте яйце з цукром, ванільним цукром (або ваніліном), сіллю та куркумою до розчинення цукру. Окремо з’єднайте жовток із сметаною для змащування запіканки перед випіканням. Підготуйте сир: Протріть кисломолочний сир через сито до однорідної маси. Зваріть манку: В киплячу воду всипте манну крупу тонкою цівкою, безперервно помішуючи. Варіть 15–20 хвилин до готовності. Охолодіть до температури 60–70 °C. Змішайте інгредієнти: До охолодженої манки додайте яйця з цукром, протертий сир, морквяне пюре і яблука. Ретельно перемішайте. Випікайте: Викладіть суміш на деко, змащене олією і посипане сухарями, в шар товщиною 3–4 см. Рівномірно розрівняйте поверхню, змажте сумішшю сметани і жовтка. Випікайте при температурі 180–200 °C протягом 25–30 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

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