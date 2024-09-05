В результаті посилення правил та вимог ще більше українців не зможе вийти вчасно на пенсію.

З 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності посилені пенсійні правила, відповідно до змін, ухвалених у 2017 році. Це призведе до того, що ще більше українців не зможуть виходити на пенсію у 60 років у заплановані терміни.

Про це повідомляється у ПФУ.

Так, з 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 32 років стажу, замість нинішніх 31 року. Це посилення правил продовжиться: з 2026 року вимога зросте до 33 років стажу, з 2027 року — до 34 років, а з 2028 року — до 35 років.

Збільшаться також вимоги для виходу на пенсію у 63 роки. Наразі потрібно мати 21 рік стажу, але з наступного року ця вимога зросте до 22 років. У 2026 році буде потрібно 23 роки стажу, у 2027 році — 24 роки, а з 2028 року — 25 років стажу для досягнення пенсійного віку в 63 роки.

Мінімальна вимога для отримання пенсії залишиться на рівні 15 років стажу і надалі. Однак, якщо ви маєте 15 років стажу, але не вистачає років для отримання пенсії у 60 чи 63 роки, вам доведеться працювати до 65 років.

Нагадаємо, що з січня 2022 року мінімальна пенсія зросла з 1934 до 2361 грн, що складає приріст на 22%. Проте, цього збільшення було недостатньо, щоб компенсувати рівень інфляції. Внаслідок цього, особи, які отримують мінімальну пенсію, зазнали найбільших втрат.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть втратити прожитковий мінімум.

Як писала Politeka, українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати, названо головну умову.

Також Politeka повідомляла, в ПФУ попередили, що потрібно терміново зробити.