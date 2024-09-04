Представники ТЦК затримали співвласника книгарні "Книжковий лев" Олександра Рябчука. Подробиці затримання розповіла його дружина Тетяна. Першою про це повідомила менеджерка книгарні "Книжковий Лев" Катерина Іванова.

Катерина Іванова повідомила, що Олександра Рябчука затримали прикордонники на вокзалі в Мукачеві 2 вересня. Після затримання його передали до Мукачівського РТЦК та СП, а також направили в поліклініку для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Рябчук і його дружина намагалися оскаржити рішення ВЛК і домогтися повторного обстеження, оскільки у чоловіка є серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом. Проте, за словами авторки допису, щодо них застосували фізичну силу.

"На цьому свавілля працівників Мукачівського РТЦК та СП не закінчилось. Знаючи про виклик поліції та заяву про побиття від дружини Саші, вони змусили Сашу написати заяву під запис на відео, що він не має до них претензій; вимагали від дружини Саші забрати заяву в поліцію", - повідомила Катерина.

За словами дружини Олександра Рябчука, Тетяни Тимченко, після затримання вона більше не бачила свого чоловіка, а зв’язку із ним немає.

"Перш за все, Олександр досі не отримав повістки. Його затримали працівники Держприкордонслужби для уточнення військово-облікових даних. Після цього я більше його не бачила, а з допомогою адвоката дізналася, що його направили на ВЛК. В Олександра є захворювання, що пов’язані із опорно-руховим апаратом, проте їх проігнорували. Крім того, під час комісії не було терапевта чи хірурга. Ми хотіли отримати направлення на повторне проходження ВЛК, відповідно до усіх правил та з урахуванням огляду усіх лікарів", - пояснила Тетяна Тимченко.

Закарпатський ОТЦК та СП підтвердив затримання Олександра Рябчука, зазначивши, що у чоловіка не було оновлених військово-облікових даних.

Водночас, у ТЦК та СП спростували інформацію про насильницькі дії, про які згадувала дружина Олександра. Вони пояснили, що оскільки чоловік не мав права на відстрочку, його призвали на військову службу по мобілізації і направили до навчального центру для проходження служби в Збройних Силах України.

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