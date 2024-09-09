Дізнайтеся, як зменшити витрати на електроенергію у вересні завдяки пільгам, субсидіям та нічним тарифам.

У вересні українці платитимуть за електроенергію за підвищеним тарифом — 4,32 грн за кВт-год. Цей тариф був встановлений на початку літа 2024 року та діятиме до 30 квітня 2025 року. Однак існують способи зменшити витрати на оплату світла завдяки пільгам, субсидіям та особливим тарифам. Про це повідомили в компанії Yasno.

Спеціальні тарифи для квартир та будинків з електроопаленням

Для власників квартир та будинків з електроопаленням діє особливий тариф на період з 1 жовтня до 30 квітня:

споживання до 2000 кВт-год/місяць — 2,64 грн/кВт-год;

споживання понад 2000 кВт-год/місяць — 4,32 грн/кВт-год.

Влітку, з червня по вересень, для таких квартир та будинків діє єдиний тариф — 4,32 грн за кВт-год, як і для решти споживачів.

Нічний тариф на електроенергію

Заощадити на електроенергії можна і за допомогою двозонного електролічильника. З таким лічильником електроенергія, спожита з 23:00 до 7:00, коштуватиме вдвічі дешевше. Цей нічний тариф доступний як для споживачів з електроопаленням, так і без нього.

Житлові субсидії та пільги

Українці також мають можливість оформити житлові субсидії та пільги:

Житлова субсидія — допомога від держави для родин з низькими доходами, що не можуть сплачувати за комунальні послуги у повному обсязі. Розмір субсидії залежить від майнового стану сім’ї.

— допомога від держави для родин з низькими доходами, що не можуть сплачувати за комунальні послуги у повному обсязі. Розмір субсидії залежить від майнового стану сім’ї. Пільги — надаються окремим категоріям громадян, зокрема ветеранам війни, багатодітним сім'ям, дітям війни, захисникам України та іншим.

Якщо родина має право на субсидію та пільгу одночасно, надається лише один вид допомоги. Для отримання субсидії або пільги слід звертатися до органів Пенсійного фонду України, оскільки постачальники електроенергії не займаються оформленням цих виплат.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія