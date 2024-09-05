Наразі зловмисник перебуває під вартою, а розслідування триває – йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ. Зловмисник передавав окупантам інформацію про розташування українських військ, які обороняють Торецьк. Подробиці повідомили у СБУ.

За даними слідства, затриманий ворожий поплічник є колишнім співробітником розформованого місцевого підрозділу міліції, який чекав на захоплення громади. Щоб допомогти окупантам прорватися до міста, він обходив населений пункт, приховано фіксуючи розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ.

Крім того, він намагався визначити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка забезпечує вогневий контроль над штурмовими групами окупантів на Торецькому напрямку.

Отриману інформацію фігурант пересилав через Телеграм-бот, адміністрований представниками ФСБ. Крім того, він передавав дані своєму знайомому — "співробітнику народної міліції ДНР", який працює на російські спецслужби.

Служба безпеки затримала зловмисника під час контрдиверсійних заходів у фронтовому місті. У нього вилучено мобільний телефон, який використовувався для комунікації з окупантами.

На основі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зараз зловмисник перебуває під вартою, а розслідування триває. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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