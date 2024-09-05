Одним із основних факторів, що вплине на тривалість відключень електроенергії взимку, є температура повітря.

У разі холодної зими українцям слід готуватися до відключень електроенергії тривалістю 10-14 годин на добу. У теплу зиму ці обмеження можуть бути мінімальними — 2-4 години. Найгірший сценарій передбачає відсутність електрики до двох діб у випадку атак Росії на атомні електростанції. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Одним із основних факторів, що вплине на тривалість відключень електроенергії взимку, є температура повітря.

"На жаль, взимку, що б ми не робили, якщо буде мороз мінус 10-15°C, то обмеження в 10-14 годин на добу неминучі", – підкреслив Харченко. Такий сценарій стане реальністю, якщо зима буде холодною, і температури триматимуться на низькому рівні.

Холодна погода створює підвищений попит на електроенергію, що ускладнює стабільне постачання через обмежені можливості енергосистеми. Енергетики докладають усіх зусиль для підтримки системи, але затяжні морози викликають надмірне навантаження на мережу, що може призвести до введення жорстких обмежень.

Однак, якщо зима буде теплою і температури коливатимуться близько нуля або вище, ситуація з відключеннями електроенергії стане значно легшою.

"Якщо зима буде теплою, і температури триматимуться близько 0°C або вище, обмеження будуть мінімальними — 2-4 години на добу", — зазначив Харченко.

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