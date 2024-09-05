У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) уточнили, що п’ятеро підозрюваних переховуються від слідства.

Керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств організували схему штучного створення заборгованості, внаслідок чого держкомпанії зазнали збитків на суму майже 70 млн грн. Про це розповіли у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

У НАБУ повідомили, що зловмисники залучили до схеми пов'язані компанії, а викриття запобігло додатковим збиткам у розмірі 80 млн грн для держпідприємств. Наразі справу направлено до суду, де постануть 7 осіб.

НАБУ та САП скерували до суду справу щодо заволодіння коштами державних хлібозаготівельних підприємств і зловживання службовим становищем їхніми керівниками. Слідство встановило, що керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств організували схему штучного створення заборгованості з залученням пов'язаних ТОВ.

Незаконно отримані кошти або права вимоги переказувалися через складний ланцюг на підконтрольні компанії, зокрема за кордон.

Також зазначено, що учасники схеми продали торгові марки державних підприємств за заниженою ціною. За даними експертиз, їхня вартість становила 20 млн грн.

"Детективи та прокурори зафіксували шість епізодів корупційної діяльності. Внаслідок цього держпідприємства зазнали збитків на суму майже 70 млн грн. Однак завдяки своєчасному втручанню правоохоронних органів вдалося запобігти додатковим збиткам у розмірі понад 80 млн грн," — йдеться в повідомленні.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) уточнили, що п’ятеро підозрюваних переховуються від слідства. У зв’язку з цим:

Їх оголошено в міжнародний розшук;

Для них проводиться спеціальне досудове розслідування.

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