Ці пільги охоплюють не лише комунальні послуги, а й інші сфери життя, включаючи освіту та медичне обслуговування.

Держава пропонує сім'ям учасників бойових дій значні пільги, включаючи 75% знижку на комунальні послуги, а також пріоритетний доступ до оздоровлення та освіти для дітей. Щоб скористатися цими пільгами, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Льготи регламентовані Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Ці пільги охоплюють не лише комунальні послуги, а й інші сфери життя, включаючи освіту та медичне обслуговування. Ключові пільги, передбачені законодавством, включають:

75% знижка на оплату житла : ця пільга поширюється не лише на оренду, а й на утримання житлових приміщень.

: ця пільга поширюється не лише на оренду, а й на утримання житлових приміщень. 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги : сім'ї учасників бойових дій можуть оплачувати комунальні послуги за зниженою ціною. Для родин з інвалідом знижка може сягати 100%.

: сім'ї учасників бойових дій можуть оплачувати комунальні послуги за зниженою ціною. Для родин з інвалідом знижка може сягати 100%. 75% знижка на паливо для домогосподарств без централізованого опалення: ця пільга особливо актуальна для мешканців приватних будинків.

Знижка на комунальні послуги розраховується на основі 21 квадратного метра опалювальної площі на кожну особу та додатково 10,5 квадратного метра на всю сім’ю. Для сімей, де всі члени є непрацездатними, пільги на газове опалення можуть бути розраховані з подвійною нормою площі.

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