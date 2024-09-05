Дізнайтеся, як ефективно знезаразити землю після збору врожаю восени, використовуючи сидерати, біопрепарати та звичайні засоби, щоб забезпечити здоровий ґрунт для наступного сезону.

Після збору врожаю восени важливо знезаразити землю. Після видалення коренів і рослинних решток слід вжити заходів для знезараження землі від хвороб і шкідників.

Ефективний метод для знезараження землі, рекомендований городниками, полягає у висіванні сидератів. Ці рослини не лише очищають ґрунт, але й збагачують його корисними мікроелементами. Сидерати можна скошувати і закладати в ґрунт або залишити на грядках до весни, де вони будуть виконувати роль натуральної мульчі, що також сприяє знезараженню землі.

Для більш глибокого знезараження землі можна використовувати препарат Триходермін. Він містить живі суперечки гриба триходерми, які ефективно борються з патогенними бактеріями, спорами та мікроорганізмами, а також сприяють швидкому розпаду органіки. Іншим аналогічним біологічним препаратом для знезараження є Фітоспорин, який також знищує патогени. Для використання Фітоспорину потрібно приготувати матковий розчин за інструкцією, а потім розвести дві ложки концентрату на відро води і пролити ним грядки.

Ще одним простим засобом для знезараження землі є марганцівка. Для цього потрібно розвести темно-рожевий розчин марганцівки і пролити ґрунт, використовуючи 3-4 літри розчину на кожен квадратний метр. Альтернативою марганцівці може бути йод, який ефективно бореться з травневими жуками, довгоносиками та їхніми личинками. На відро води слід розвести 20 мілілітрів йоду та добре пролити грядки.

Перед внесенням знезаражувальних розчинів важливо провести перекопування ґрунту. Для середньої смуги це зазвичай перша третина жовтня, але обробку можна провести і раніше. Під час перекопування ґрунт рекомендується удобрити гноєм, перегноєм або курячим послідом для покращення результатів знезараження землі.

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