Високі температури в Україні призводять до зростання попиту на електроенергію через активне використання кондиціонерів та інших енергоємних пристроїв.

Дефіцит електроенергії в Україні, спричинений високими температурами та пошкодженням інфраструктури, продовжуватиметься. Якщо температура знизиться, дефіцит може зменшитися, що призведе до скорочення тривалості відключень.

Про це повідомив експерт з енергетики Центру Разумкова Максим Білявський.

Високі температури в Україні призводять до зростання попиту на електроенергію через активне використання кондиціонерів та інших енергоємних приладів громадянами та підприємствами.

У поєднанні з наслідками терористичних обстрілів, зокрема застосуванням касетних боєприпасів, які ускладнюють ремонтні роботи, це викликає значний дефіцит електроенергії. Як зазначив Білявський, аварійно-ремонтні роботи тривають, але для повного відновлення потрібен час.

Максим Білявський повідомив, що в Україні наразі використовуються графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть перетворюватися на аварійні відключення.

"Чим більший дефіцит електроенергії, тим більше черг вводиться", — пояснив експерт. Якщо в окремих групах споживачів виникає недостатність електроенергії, впроваджуються додаткові черги для відключень.

Залежно від температурного режиму, така ситуація може тривати ще 3-4 дні. Якщо температура навколишнього середовища буде знижуватись, то в другій половині поточного тижня дефіцит електроенергії може зменшитися, що дозволить скоротити тривалість погодинних відключень.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.