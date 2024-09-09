З початком нового навчального року багато батьків ставлять питання, чи мають вони право на податкову знижку за навчання дитини. В Україні це можливе, і ось деталі.

Хто має право на податкову знижку на навчання дитини

Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, батьки можуть отримати часткове відшкодування витрат на освіту дитини у вигляді податкової знижки. Це можливо лише за умови офіційного працевлаштування та сплати податків.

Також податкову знижку можуть оформити студенти, якщо вони мають офіційний дохід і сплачують податки, або один із членів їхньої сім’ї першого ступеня спорідненості: мати, батько, чоловік або дружина.

Зверніть увагу! Відшкодовуються лише послуги, надані вітчизняними вищими навчальними закладами. Додаткові курси та навчання на військовій кафедрі не компенсуються.

Наразі податкова знижка становить 18% від вартості навчання. Сума, що підлягає поверненню, буде зарахована на банківський рахунок або надіслана поштовим переказом протягом 60 календарних днів з моменту подачі податкової декларації.

НМТ, школа, навчання

Як подати документи на відшкодування

Заявник може подати документи особисто, через законного представника або надіслати їх поштою (рекомендованим листом). Для оформлення знижки потрібно надати наступні документи:

  1. Заява з реквізитами рахунку для перерахування відшкодування.
  2. Копії сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані.
  3. Податкова декларація про майновий стан і доходи.
  4. Довідка про заробітну плату за звітний період, із зазначенням утриманих податків і сум пільг.
  5. Копія договору з навчальним закладом.
  6. Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання.
  7. Документи, що підтверджують ступінь спорідненості: свідоцтво про народження дитини (для батьків) або свідоцтво про шлюб (для чоловіка або дружини).
  8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

навчання, школа

Що таке податкова знижка на навчання

Податкова знижка на навчання – це механізм відшкодування витрат на оплату освіти в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) та вищих навчальних закладах.

Джерело: РБК-Україна

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