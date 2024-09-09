З початком нового навчального року багато батьків ставлять питання, чи мають вони право на податкову знижку за навчання дитини. В Україні це можливе, і ось деталі.
Хто має право на податкову знижку на навчання дитини
Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, батьки можуть отримати часткове відшкодування витрат на освіту дитини у вигляді податкової знижки. Це можливо лише за умови офіційного працевлаштування та сплати податків.
Також податкову знижку можуть оформити студенти, якщо вони мають офіційний дохід і сплачують податки, або один із членів їхньої сім’ї першого ступеня спорідненості: мати, батько, чоловік або дружина.
Зверніть увагу! Відшкодовуються лише послуги, надані вітчизняними вищими навчальними закладами. Додаткові курси та навчання на військовій кафедрі не компенсуються.
Наразі податкова знижка становить 18% від вартості навчання. Сума, що підлягає поверненню, буде зарахована на банківський рахунок або надіслана поштовим переказом протягом 60 календарних днів з моменту подачі податкової декларації.
Як подати документи на відшкодування
Заявник може подати документи особисто, через законного представника або надіслати їх поштою (рекомендованим листом). Для оформлення знижки потрібно надати наступні документи:
- Заява з реквізитами рахунку для перерахування відшкодування.
- Копії сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані.
- Податкова декларація про майновий стан і доходи.
- Довідка про заробітну плату за звітний період, із зазначенням утриманих податків і сум пільг.
- Копія договору з навчальним закладом.
- Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання.
- Документи, що підтверджують ступінь спорідненості: свідоцтво про народження дитини (для батьків) або свідоцтво про шлюб (для чоловіка або дружини).
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Що таке податкова знижка на навчання
Податкова знижка на навчання – це механізм відшкодування витрат на оплату освіти в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) та вищих навчальних закладах.
Джерело: РБК-Україна
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