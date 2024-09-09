Дізнайтеся, чи можуть українські батьки отримати податкову знижку на навчання дитини, та які умови і документи для цього потрібні.

З початком нового навчального року багато батьків ставлять питання, чи мають вони право на податкову знижку за навчання дитини. В Україні це можливе, і ось деталі.

Хто має право на податкову знижку на навчання дитини

Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, батьки можуть отримати часткове відшкодування витрат на освіту дитини у вигляді податкової знижки. Це можливо лише за умови офіційного працевлаштування та сплати податків.

Також податкову знижку можуть оформити студенти, якщо вони мають офіційний дохід і сплачують податки, або один із членів їхньої сім’ї першого ступеня спорідненості: мати, батько, чоловік або дружина.

Зверніть увагу! Відшкодовуються лише послуги, надані вітчизняними вищими навчальними закладами. Додаткові курси та навчання на військовій кафедрі не компенсуються.

Наразі податкова знижка становить 18% від вартості навчання. Сума, що підлягає поверненню, буде зарахована на банківський рахунок або надіслана поштовим переказом протягом 60 календарних днів з моменту подачі податкової декларації.

Як подати документи на відшкодування

Заявник може подати документи особисто, через законного представника або надіслати їх поштою (рекомендованим листом). Для оформлення знижки потрібно надати наступні документи:

Заява з реквізитами рахунку для перерахування відшкодування. Копії сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані. Податкова декларація про майновий стан і доходи. Довідка про заробітну плату за звітний період, із зазначенням утриманих податків і сум пільг. Копія договору з навчальним закладом. Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання. Документи, що підтверджують ступінь спорідненості: свідоцтво про народження дитини (для батьків) або свідоцтво про шлюб (для чоловіка або дружини). Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Що таке податкова знижка на навчання

Податкова знижка на навчання – це механізм відшкодування витрат на оплату освіти в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) та вищих навчальних закладах.

Джерело: РБК-Україна

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