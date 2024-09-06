Нацбанк змінив правила для суб’єктів господарювання під час надання послуги «готівка на касі».

Національний банк України запровадив нові вимоги до якості готівки, яку видають на касах супермаркетів та торгових точках.

Прес-служба Нацбанку повідомила, що ця ініціатива спрямована на покращення якості готівкового обігу в країні та забезпечення громадян лише придатними для використання банкнотами та монетами.

Гроші, що видаються покупцям, повинні бути в хорошому стані та не викликати сумнівів у їхній справжності й платоспроможності. Пошкоджені банкноти мають бути вилучені з обігу і здані до банків разом з іншими надходженнями. Це означає, що покупці тепер мають право отримувати тільки якісну готівку на касах супермаркетів.

Якщо покупець отримує пошкоджені або старі банкноти, він має право їх повернути, а касир зобов'язаний їх замінити. У разі відмови касира виконати обмін грошей, покупець може подати скаргу на його дії.

Крім того, Національний банк України ввів нові правила зберігання готівки в неробочий час. Тепер підприємства мають право зберігати готівкову виручку тільки в межах встановлених лімітів каси. Якщо сума готівки перевищує цей ліміт, надлишок потрібно зарахувати на рахунки підприємств, відкриті в постачальників платіжних послуг.

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