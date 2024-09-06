Національний банк України запровадив нові вимоги до якості готівки, яку видають на касах супермаркетів та торгових точках.
Прес-служба Нацбанку повідомила, що ця ініціатива спрямована на покращення якості готівкового обігу в країні та забезпечення громадян лише придатними для використання банкнотами та монетами.
Гроші, що видаються покупцям, повинні бути в хорошому стані та не викликати сумнівів у їхній справжності й платоспроможності. Пошкоджені банкноти мають бути вилучені з обігу і здані до банків разом з іншими надходженнями. Це означає, що покупці тепер мають право отримувати тільки якісну готівку на касах супермаркетів.
Якщо покупець отримує пошкоджені або старі банкноти, він має право їх повернути, а касир зобов'язаний їх замінити. У разі відмови касира виконати обмін грошей, покупець може подати скаргу на його дії.
Крім того, Національний банк України ввів нові правила зберігання готівки в неробочий час. Тепер підприємства мають право зберігати готівкову виручку тільки в межах встановлених лімітів каси. Якщо сума готівки перевищує цей ліміт, надлишок потрібно зарахувати на рахунки підприємств, відкриті в постачальників платіжних послуг.
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