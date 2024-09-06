Наразі жінка перебуває під вартою без можливості внесення застави – їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка збирала координати для нових ракетно-дронових атак на Одесу. Ворог особливо цікавився розташуванням блокпостів з бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО. Деталі повідомили у СБУ.

Російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу для коригування повітряних атак. Агентка потрапила в поле зору агресора завдяки своїм антиукраїнським дописам у Телеграм.

На підставі вказівок окупантів, агентка об'їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на відео розташування українських військових. Після кожної розвідувальної поїздки вона складала звіт для ФСБ, включаючи нанесення зібраної інформації на Google Maps.

Служба безпеки оперативно виявила та зафіксувала діяльність агентки, а на завершальному етапі спецоперації затримала її. Одночасно були проведені комплексні заходи для захисту позицій ЗСУ.

Під час обшуків у її помешканні виявили мобільний телефон, що містив докази її розвідувальної та підривної діяльності на користь РФ. Зокрема, на телефоні були знайдені матеріали з прихованою фото- і відеофіксацією об'єктів Сил оборони, а також записи комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада під час воєнного стану).

Зараз жінка перебуває під вартою без можливості внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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