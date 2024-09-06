Вкрадені бюджетні кошти були використані підозрюваним у його власній господарській діяльності.

Корупційну схему було знайдено в Україні. Повідомляється, що у Сумській області заволоділи 1 млн 169 тисяч гривень. Схема наживи діяла на ремонтних роботах в місцевій школі. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури директору ТОВ повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом використання підроблених документів і легалізації доходів. Йому інкримінують правопорушення за частинами 5 статті 191, 4 статті 358 та 1 статті 209 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що в серпні 2021 року директор ТОВ уклав угоду з відділом освіти на реконструкцію та термомодернізацію підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи. Після завершення робіт директор подавав в офіційні документи завищені дані про обсяги виконаних будівельних робіт.

Згідно з висновком експертизи під час виконання робіт підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 1 млн 169 тисяч гривень.

Слідство також показало, що для забезпечення перемоги у тендері директор ТОВ застосував підроблені документи, зокрема, довідку про наявність працівників з відповідною кваліфікацією, необхідними знаннями та досвідом. Вкрадені бюджетні кошти були використані підозрюваним у його власній господарській діяльності.

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