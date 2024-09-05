Хочете приготувати вермішель з овочами, яка буде не тільки смачною, а й корисною? Додайте до неї свіжі овочі! Соковитий кабачок, солодкий перець, морква та цибуля чудово поєднуються з макаронними виробами будь-якої форми. Приготувати вермішель з овочами за рецептом Євгена Клопотенка — це чудовий спосіб урізноманітнити раціон і зробити його більш здоровим.
Інгредієнти для вермішелі з овочами за рецептом Євгена Клопотенка
Щоб приготувати вермішель з овочами, обирайте макарони з цільнозернового борошна. Це важливо, адже макарони з білого борошна звичніші, але цільнозернові вермішелі містять більше поживних речовин. Вони виготовляються з урахуванням збереження оболонки та зародка зерна, де містяться вітаміни, мінерали, білки і корисні жири.
Інгредієнти на 8 порцій:
- Вермішель — 260 г
- Цибуля — 83 г
- Морква — 88 г
- Кабачок — 78 г
- Солодкий перець — 88 г
- Орегано сушене — 0.6 г
- Петрушка сушена — 0.7 г
- Часник сушений — 0.5 г
- Вода — 170 г
- Сіль — 3 г
- Масло гхі — 7 г
- Олія — 15 г
Як приготувати вермішель з овочами:
Цей рецепт є частиною оновленого меню для шкіл і дитячих садків, розробленого шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Опубліковано за технічними картами з дозволу правовласників.
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Крок 1: Щоб приготувати вермішель з овочами, спершу доведіть до кипіння підсолену воду (3 л на 0,5 кг макаронів), додайте макарони та варіть їх до напівготовності протягом 3–5 хвилин. Злийте воду.
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Крок 2: Розігрійте на сковороді масло гхі та олію, додайте подрібнену цибулю і обсмажуйте до прозорості на середньому вогні 2–3 хвилини.
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Крок 3: Моркву наріжте дрібною соломкою або натріть на великій тертці. Додайте до цибулі та обсмажуйте ще 3–5 хвилин. Це допоможе підготувати основу для страви.
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Крок 4: Наріжте кабачки та солодкий перець соломкою довжиною 3–4 см. Додайте до сковороди та тушкуйте 2–3 хвилини, щоб овочі зберегли свій смак та текстуру.
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Крок 5: Додайте до овочів відварені макарони, спеції та воду. Тушкуйте разом на слабкому вогні ще 7–10 хвилин до готовності. Так ви зможете приготувати вермішель з овочами, зберігаючи її корисні властивості.
Приготувати вермішель з овочами легко і швидко, а результат — смачна та поживна страва, яку можна подавати теплою (60–70°C). Смачного!
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