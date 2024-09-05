Приготуйте смачну та корисну вермішель з овочами за рецептом Євгена Клопотенка.

Хочете приготувати вермішель з овочами, яка буде не тільки смачною, а й корисною? Додайте до неї свіжі овочі! Соковитий кабачок, солодкий перець, морква та цибуля чудово поєднуються з макаронними виробами будь-якої форми. Приготувати вермішель з овочами за рецептом Євгена Клопотенка — це чудовий спосіб урізноманітнити раціон і зробити його більш здоровим.

Інгредієнти для вермішелі з овочами за рецептом Євгена Клопотенка

Щоб приготувати вермішель з овочами, обирайте макарони з цільнозернового борошна. Це важливо, адже макарони з білого борошна звичніші, але цільнозернові вермішелі містять більше поживних речовин. Вони виготовляються з урахуванням збереження оболонки та зародка зерна, де містяться вітаміни, мінерали, білки і корисні жири.

Інгредієнти на 8 порцій:

Вермішель — 260 г

— 260 г Цибуля — 83 г

— 83 г Морква — 88 г

— 88 г Кабачок — 78 г

— 78 г Солодкий перець — 88 г

— 88 г Орегано сушене — 0.6 г

— 0.6 г Петрушка сушена — 0.7 г

— 0.7 г Часник сушений — 0.5 г

— 0.5 г Вода — 170 г

— 170 г Сіль — 3 г

— 3 г Масло гхі — 7 г

— 7 г Олія — 15 г

Як приготувати вермішель з овочами:

Цей рецепт є частиною оновленого меню для шкіл і дитячих садків, розробленого шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Опубліковано за технічними картами з дозволу правовласників.

Крок 1: Щоб приготувати вермішель з овочами, спершу доведіть до кипіння підсолену воду (3 л на 0,5 кг макаронів), додайте макарони та варіть їх до напівготовності протягом 3–5 хвилин. Злийте воду. Крок 2: Розігрійте на сковороді масло гхі та олію, додайте подрібнену цибулю і обсмажуйте до прозорості на середньому вогні 2–3 хвилини. Крок 3: Моркву наріжте дрібною соломкою або натріть на великій тертці. Додайте до цибулі та обсмажуйте ще 3–5 хвилин. Це допоможе підготувати основу для страви. Крок 4: Наріжте кабачки та солодкий перець соломкою довжиною 3–4 см. Додайте до сковороди та тушкуйте 2–3 хвилини, щоб овочі зберегли свій смак та текстуру. Крок 5: Додайте до овочів відварені макарони, спеції та воду. Тушкуйте разом на слабкому вогні ще 7–10 хвилин до готовності. Так ви зможете приготувати вермішель з овочами, зберігаючи її корисні властивості.

Приготувати вермішель з овочами легко і швидко, а результат — смачна та поживна страва, яку можна подавати теплою (60–70°C). Смачного!

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