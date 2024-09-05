Мабуть, ваші діти вже бачили безліч фільмів і мультфільмів, де герої насолоджуються панкейками. Тепер настав час приготувати панкейки з ягодами самостійно! У цьому рецепті використовуються кукурудзяне борошно, молоко та сода, а ягоди додаються прямо в тісто. Можна вибрати свіжі або заморожені ягоди. Цей рецепт розробив шеф-кухар Євген Клопотенко спеціально для шкільного меню. Панкейки з ягодами виглядають чудово, мають неперевершений аромат і карамельну скоринку з солодкими ягодами всередині. Приготувати панкейки з ягодами надзвичайно легко, навіть якщо у вас обмаль часу — ви швидко приготуєте смачний сніданок!
Інгредієнти для панкейків з ягодами від Клопотенка:
- Ягоди – 143 г
- Яйця курячі – 2.5 шт.
- Кукурудзяне борошно – 370 г
- Молоко 2,5% – 430 г
- Харчова сода – 3 г
- Лимонна кислота – 1 г
- Цукор – 15 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Сіль – 2 г
- Вершкове масло 82% – 20 г
Приготування панкейків з ягодами:
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Приготуйте тісто:
- Перемішайте не холодні яйця і молоко.
- Змішайте просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, соду і сіль. Поступово додавайте до яєць і молока, перемішуючи і розбиваючи грудочки.
- Додайте лимонну кислоту і розмішайте. Розтопіть вершкове масло, влийте його в тісто і перемішайте до однорідності.
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Додайте ягоди:
- Додайте ягоди до тіста і перемішайте. Якщо використовуєте заморожені ягоди, не розморожуйте їх, а відразу додавайте в тісто.
- Малі ягоди (чорниця, смородина, малина) додавайте цілими. Великі ягоди (полуниця, вишня) наріжте дрібними кубиками завтовшки 0,3–0,5 см.
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Залиште тісто:
- Залиште тісто при кімнатній температурі на 10–15 хвилин, щоб воно стабілізувалося.
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Обсмажте панкейки:
- Перед приготуванням знову перемішайте тісто.
- Викладайте масу ложкою на суху розігріту пательню, формуючи панкейки діаметром 10–11 см.
- Обсмажуйте панкейки на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін протягом 1–2 хв під кришкою.
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Подача:
- Панкейки з ягодами можна подавати зі сметаною, медом, вершковим маслом або ягідним соусом. Не забудьте прикрасити їх шматочками ягід.
Пам’ятайте, що приготувати панкейки з ягодами — це швидко і легко, а результат завжди буде радувати вас і вашу родину.
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