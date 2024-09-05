Спробуйте приготувати панкейки з ягодами за рецептом Євгена Клопотенка і насолоджуйтеся смачним та ароматним сніданком, який готується швидко і легко.

Мабуть, ваші діти вже бачили безліч фільмів і мультфільмів, де герої насолоджуються панкейками. Тепер настав час приготувати панкейки з ягодами самостійно! У цьому рецепті використовуються кукурудзяне борошно, молоко та сода, а ягоди додаються прямо в тісто. Можна вибрати свіжі або заморожені ягоди. Цей рецепт розробив шеф-кухар Євген Клопотенко спеціально для шкільного меню. Панкейки з ягодами виглядають чудово, мають неперевершений аромат і карамельну скоринку з солодкими ягодами всередині. Приготувати панкейки з ягодами надзвичайно легко, навіть якщо у вас обмаль часу — ви швидко приготуєте смачний сніданок!

Інгредієнти для панкейків з ягодами від Клопотенка:

Ягоди – 143 г

Яйця курячі – 2.5 шт.

Кукурудзяне борошно – 370 г

Молоко 2,5% – 430 г

Харчова сода – 3 г

Лимонна кислота – 1 г

Цукор – 15 г

Ванільний цукор – 10 г

Сіль – 2 г

Вершкове масло 82% – 20 г

Приготування панкейків з ягодами:

Приготуйте тісто: Перемішайте не холодні яйця і молоко.

Змішайте просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, соду і сіль. Поступово додавайте до яєць і молока, перемішуючи і розбиваючи грудочки.

Додайте лимонну кислоту і розмішайте. Розтопіть вершкове масло, влийте його в тісто і перемішайте до однорідності. Додайте ягоди: Додайте ягоди до тіста і перемішайте. Якщо використовуєте заморожені ягоди, не розморожуйте їх, а відразу додавайте в тісто.

Малі ягоди (чорниця, смородина, малина) додавайте цілими. Великі ягоди (полуниця, вишня) наріжте дрібними кубиками завтовшки 0,3–0,5 см. Залиште тісто: Залиште тісто при кімнатній температурі на 10–15 хвилин, щоб воно стабілізувалося. Обсмажте панкейки: Перед приготуванням знову перемішайте тісто.

Викладайте масу ложкою на суху розігріту пательню, формуючи панкейки діаметром 10–11 см.

Обсмажуйте панкейки на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін протягом 1–2 хв під кришкою. Подача: Панкейки з ягодами можна подавати зі сметаною, медом, вершковим маслом або ягідним соусом. Не забудьте прикрасити їх шматочками ягід.

Пам’ятайте, що приготувати панкейки з ягодами — це швидко і легко, а результат завжди буде радувати вас і вашу родину.

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