Мабуть, ваші діти вже бачили безліч фільмів і мультфільмів, де герої насолоджуються панкейками. Тепер настав час приготувати панкейки з ягодами самостійно! У цьому рецепті використовуються кукурудзяне борошно, молоко та сода, а ягоди додаються прямо в тісто. Можна вибрати свіжі або заморожені ягоди. Цей рецепт розробив шеф-кухар Євген Клопотенко спеціально для шкільного меню. Панкейки з ягодами виглядають чудово, мають неперевершений аромат і карамельну скоринку з солодкими ягодами всередині. Приготувати панкейки з ягодами надзвичайно легко, навіть якщо у вас обмаль часу — ви швидко приготуєте смачний сніданок!

Інгредієнти для панкейків з ягодами від Клопотенка:

  • Ягоди – 143 г
  • Яйця курячі – 2.5 шт.
  • Кукурудзяне борошно – 370 г
  • Молоко 2,5% – 430 г
  • Харчова сода – 3 г
  • Лимонна кислота – 1 г
  • Цукор – 15 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Сіль – 2 г
  • Вершкове масло 82% – 20 г

панкейки

Приготування панкейків з ягодами:

  1. Приготуйте тісто:

    • Перемішайте не холодні яйця і молоко.
    • Змішайте просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, соду і сіль. Поступово додавайте до яєць і молока, перемішуючи і розбиваючи грудочки.
    • Додайте лимонну кислоту і розмішайте. Розтопіть вершкове масло, влийте його в тісто і перемішайте до однорідності.

  2. Додайте ягоди:

    • Додайте ягоди до тіста і перемішайте. Якщо використовуєте заморожені ягоди, не розморожуйте їх, а відразу додавайте в тісто.
    • Малі ягоди (чорниця, смородина, малина) додавайте цілими. Великі ягоди (полуниця, вишня) наріжте дрібними кубиками завтовшки 0,3–0,5 см.

  3. Залиште тісто:

    • Залиште тісто при кімнатній температурі на 10–15 хвилин, щоб воно стабілізувалося.

  4. Обсмажте панкейки:

    • Перед приготуванням знову перемішайте тісто.
    • Викладайте масу ложкою на суху розігріту пательню, формуючи панкейки діаметром 10–11 см.
    • Обсмажуйте панкейки на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін протягом 1–2 хв під кришкою.

  5. Подача:

    • Панкейки з ягодами можна подавати зі сметаною, медом, вершковим маслом або ягідним соусом. Не забудьте прикрасити їх шматочками ягід.

панкейки

Пам’ятайте, що приготувати панкейки з ягодами — це швидко і легко, а результат завжди буде радувати вас і вашу родину.

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