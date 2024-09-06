Цього робочого тижня, що завершується 6 вересня, очікується суттєва зміна курсу готівкового долара в українських обмінниках. Прогнозується, що курс долара коливатиметься. Це може свідчити про можливе зниження вартості долара при купівлі та підвищення при продажу.

Про курсові очікування розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев.

Аналітик повідомив, що на поточному тижні курс долара в обмінниках може коливатися в межах від 40,6 до 41,7 грн. Станом на вечір 5 вересня середній курс покупки становить 41,15 грн, а продажу — 41,55 грн.

Він також зазначив, що після останніх обстрілів Росією енергетичної та критичної інфраструктури в Україні, уряду доведеться знову закуповувати імпортне обладнання для відновлення енергогенерації та електроенергію з-за кордону. Це, у свою чергу, збільшить попит на валюту для оплати таких контрактів на міжбанку та може нейтралізувати позитивний вплив на гривню.

"Тому розраховувати на значне просідання на торгах валютних котирувань щодо долара не варто. Нацбанк залишиться головним продавцем американської валюти на міжбанку та своїми цінниками, обсягами інтервенцій та частотою їх проведення практично формуватиме курсовий тренд з безготівкового долара весь цей тиждень", – додав Козирев.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.